Alcaraz-Fils în finala turneului de la Doha

Fils l-a învins vineri seara pe favoritul numărul 6 și finalistul din 2024, Jakub Mensik, cu 6-4, 7-5, pentru a ajunge în prima sa finală la nivel de turneu de la câștigarea trofeului ATP 500 la Tokyo în 2024, scrie ATP Tour.

Mensik l-a învins pe numărul 2 mondial Jannik Sinner în sferturile de finală, dar nu a reușit să repete performanța împotriva lui Fils, care joacă doar al treilea turneu de la revenirea după o accidentare la spate care l-a ținut pe tușă timp de opt luni.

„A fost un drum greu. Opt luni fără să joc tenis, doar uitându-mă la ceilalți jucând… A fost foarte greu să stau în pat și să mă recuperez. Echipa mea știe cât de greu a fost, dar acum mă simt și mai bine că revin în acest fel. Să revin într-o finală înseamnă foarte mult pentru mine”, a spus francezul.

„Dacă crezi, atunci poți reuși, așa că eu cred 100%”, a declarat Fils înaintea finalei cu Alcaraz.

Spaniolul Carlos Alcaraz a trecut în semifinală cu 7-6(3), 6-4 în fața lui Andrey Rublev.

Numărul 1 mondial are un bilanț de 25-8 în finalele din carieră.