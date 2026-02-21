Prima pagină » Sport » Alcaraz-Fils în finala turneului de la Doha

Alcaraz-Fils în finala turneului de la Doha

Francezul Arthur Fils s-a calificat în finala turneului de la Doha, după ce a trecut de cehul Jakub Mensik. În finala de sâmbătă, francezul îl va întâlni pe Carlos Alcaraz, numărul unu mondial.
Alcaraz-Fils în finala turneului de la Doha
Foto: Facebook/ATP Tour
Cosmin Pirv
21 feb. 2026, 08:39, Sport

Fils l-a învins vineri seara pe favoritul numărul 6 și finalistul din 2024, Jakub Mensik, cu 6-4, 7-5, pentru a ajunge în prima sa finală la nivel de turneu de la câștigarea trofeului ATP 500 la Tokyo în 2024, scrie ATP Tour.

Mensik l-a învins pe numărul 2 mondial Jannik Sinner în sferturile de finală, dar nu a reușit să repete performanța împotriva lui Fils, care joacă doar al treilea turneu de la revenirea după o accidentare la spate care l-a ținut pe tușă timp de opt luni.

„A fost un drum greu. Opt luni fără să joc tenis, doar uitându-mă la ceilalți jucând… A fost foarte greu să stau în pat și să mă recuperez. Echipa mea știe cât de greu a fost, dar acum mă simt și mai bine că revin în acest fel. Să revin într-o finală înseamnă foarte mult pentru mine”, a spus francezul.

„Dacă crezi, atunci poți reuși, așa că eu cred 100%”, a declarat Fils înaintea finalei cu Alcaraz.

Spaniolul Carlos Alcaraz a trecut în semifinală cu 7-6(3), 6-4 în fața lui Andrey Rublev.

Numărul 1 mondial are un bilanț de 25-8 în finalele din carieră.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
TOP 10 | Cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Ce averi au Ianis Hagi, Dennis Man și Florin Tănase de la FCSB
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Un pensionar și-a schimbat viața după ce s-a mutat în altă țară: „Plătesc chiria 100 de euro și doar 4 euro pe zi pe mâncare”. Unde locuiește acum?
CSID
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor