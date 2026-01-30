Prima pagină » Sport » Carlos Alcaraz se califică în premieră în finala Australian Open după un meci epic cu Alexander Zverev

Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, s-a calificat în prima sa finală de Australian Open vineri, după o semifinală dramatică, de cinci ore și 27 de minute, împotriva lui Alexander Zverev, locul 3 ATP, disputată pe Rod Laver Arena.
Carlos Alcaraz a câștigat cu 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5, depășind atât efortul fizic provocat de o accidentare la coapsa dreaptă, cât și rezistența lui Zverev, locul 3 mondial.

Alcaraz a părut afectat de accidentare în ultimele game-uri ale setului al treilea. Spaniolul s-a mișcat greu pe teren, Zverev profitând, pe moment.

Dar, liderul mondial a reușit o revenire spectaculoasă, întorcând scorul de la 3-5 în setul decisiv pentru a-și asigura victoria.

Partida marchează cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open.

Cu această victorie, Carlos Alcaraz se află la un singur succes de a realiza Grand Slam-ul carierei, adică de a câștiga titluri de simplu la toate cele patru turnee de Grand Slam.

În finala de duminică, Alcaraz îl va înfrunta fie pe Jannik Sinner, numărul 2 mondial și campionul en-titre de la Melbourne, fie pe Novak Djokovic, deținător a 10 titluri la Australian Open.

