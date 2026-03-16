FC Botoșani învinge Unirea Slobozia, în prima etapă din play-out-ul Superligii de fotbal

FC Botoșani a obținut o victorie dramatică în prima rundă a play-out-ului Superligii, învingând luni seară, pe teren propriu, scor 3-2 (1-2), pe Unirea Slobozia, după ce a jucat din minutul 38 în inferioritate numerică.
Petre Apostol
16 mart. 2026, 20:09, Sport

Partida de pe Stadionul Municipal din Botoșani, ultima din prima etapă a play-out-ului, a început cu golul oaspeților. Denys Yanakov a deschis scorul în minutul 12, profitând de o eroare a portarului gazdelor. FC Botoșani a egalat în minutul 31, prin George Miron.

Evenimentele au continuat să fie tensionate. Kovtalyuk a marcat accidental în propria poartă în minutul 34 și a fost eliminat patru minute mai târziu pentru un fault dur, lăsând echipa gazdă cu un om mai puțin.

În partea a doua, FC Botoșani a reușit egalarea în minutul 89 prin Andrei Dumiter, profitând de o eroare a lui Denis Rusu.

Golul victoriei pentru moldoveni a venit în minutul 90+1. Ferreira a executat un corner perfect, iar Diaw a marcat cu capul, stabilind scorul final 3-2.

Antrenorul Marius Croitoru a debutat, astfel, cu victorie pe banca echipei din Botoșani.

Clasament play-out – Superliga (după etapa 1):

1. UTA – 25 puncte

2. FC Botoșani – 24 puncte

3. FCSB – 24 puncte

4. Farul – 22 puncte

5. Oțelul Galați – 21 puncte

6. Csikszereda – 19 puncte

7. Petrolul – 16 puncte

8. Unirea Slobozia – 13 puncte

9. Hermannstadt – 12 puncte

10. Metaloglobus – 7 puncte

