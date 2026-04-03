Superliga de fotbal revine cu un meci din play-out. Campioana FCSB joacă în deplasare cu FC Botoșani

Partida are o semnificație specială pentru antrenorul gazdelor, Marius Croitoru, care va bifa meciul cu numărul 150 ca tehnician în prima ligă. Fost jucător al roș-albaștrilor în sezoanele 2006-2008, Croitoru a fost coleg, printre alții, cu actualul antrenor al oaspeților, Mirel Rădoi.

FC Botoșani traversează o perioadă dificilă din punct de vedere ofensiv, cu 11 meciuri consecutive fără gol marcat, dintre care cinci în 2026. În același timp, moldovenii au încasat cel puțin un gol în șapte dintre ultimele opt partide de campionat.

Pe teren propriu, botoșănenii au un bilanț solid în sezonul regulat: opt victorii, cinci remize și trei înfrângeri.

De cealaltă parte, FCSB a câștigat șase dintre cele 15 deplasări din actuala stagiune și a remizat de patru ori.

Echipa bucureșteană se remarcă prin eficiența ofensivă timpurie, cu 26 de goluri marcate în prima jumătate a meciurilor, din totalul de 49, dintre care 10 în primul sfert de oră.

Cele două echipe s-au întâlnit de 30 de ori în prima ligă. FCSB s-a impus în 22 de partide, FC Botoșani a câștigat de trei ori, iar cinci meciuri s-au încheiat la egalitate.

Totuși, forma recentă echilibrează balanța. În ultimele cinci confruntări, botoșănenii au obținut două victorii, iar FCSB – trei. Cel mai recent duel, disputat pe 5 februarie 2026, s-a încheiat cu victoria FCSB, scor 2-1.

Dacă va evolua, italianul Juri Cisotti ar putea atinge borna de 100 de meciuri în Superligă, competiție în care a marcat 20 de goluri și a oferit 10 pase decisive.

FC Botoșani vine după un eșec clar cu Hermannstadt (0-3). FCSB a câștigat în etapa precedentă, 1-0 cu UTA Arad.

FC Botoșani se află la trei puncte în urma FCSB în clasament.