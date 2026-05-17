”CETATEA BUCURIEI” | Universitatea Craiova este noua campioană a României la fotbal. Oltenii câștigă titlul după o pauză de 35 de ani!

UPDATE Este sărbătoare în Bănie

Jucătorii Universității Craiova au sărbătorit pe teren câștigarea titlului de campioană, alături de zecile de mii de suporteri prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova 5 – 0 Universitatea Cluj

Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană a României după victoria categorică în fața Universității Cluj. Oltenii ajung la 49 de puncte în clasament și nu mai pot fi ajunși de ardeleni, care rămân pe locul al doilea, cu 45 de puncte, cu o singură etapă rămasă de disputat în play-off-ul Superligii.

Minutul 73. 5-0 | Băsceanu își trece și el numele pe lista marcatorilor, iar ”U” Cluj este KO

Minutul 59. 4-0 | Mekvabishvili înscrie, iar tribunele cântă ”Campionii!”

Minutul 48. 3-0 | Al Hamlawi realizează ”dubla”

La pauză, Universitatea Craiova conduce cu 2-0 și se află la 45 de minute de titlul de campioană. Organizatorii au anunțat că la meci asistă 27.810 de spectatori, . Pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie se află și 344 de fani ai oaspeților.

Minutul 42 | Mendy este eliminat, iar ”U” Cluj va evolua în inferioritate

Minutul 8. 2-0 | Al Hamlawi majorează scorul

Minutul 3. 1-0 | Matei deschide scorul în meciul care ar putea decide campioana României.

UPDATE Fanii Universității Craiova, bannere ironice la adresa ardelenilor

Fanii Universității Craiova au afișat bannere ironice la adresa Universității Cluj, în timpul meciului de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Unul dintre mesaje a făcut trimitere la Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

„Milioane de euro din bani publici anual îi păpați! Cluj-naBOCa, oraș de ipocriți complexați”, au scris suporterii olteni pe unul dintre bannere.

Pe un alt banner, fanii Craiovei au transmis: „No… Așa arată un sold-out!”.

UPDATE Stadionul este arhiplin

Stadionul „Ion Oblemenco” e neîncăpător. Zeci de fani stau pe scările stadionului.

UPDATE Atmosferă incendiară la Craiova, înaintea duelului pentru titlu cu U Cluj

Mii de suporteri ai Universității Craiova au ieșit în Centrul Vechi, cu câteva ore înaintea meciului cu U Cluj, decisiv în lupta pentru titlul de campioană.

Atmosfera s-a mutat apoi spre stadionul „Ion Oblemenco”, unde fanii au întâmpinat autocarul echipei cu torțe, fumigene și scandări.

La porțile stadionului s-au format cozi, la fel și la magazinul mobil al clubului și în zona în care a fost amplasată replica trofeului Superligii.

Finala Superligii

Universitatea Craiova ocupă primul loc în clasament, cu 46 de puncte, iar U Cluj este pe doi cu 45 de puncte.

Cele două echipe s-au mai întâlnit miercuri, tot la Craiova, în finala Cupei României, câștigată de Universitatea Craiova, care s-a impus cu 6-5 la loviturile de departajare.

LPF arată în avancronica partidei că fiecare dintre cele două echipe are câte 22 de victorii în primele 38 de runde, cele mai multe. Oltenii sunt lideri în topul privind succesele de pe teren propriu – 14, în timp ce ardelenii s-au impus de 11 ori în deplasare, fiind fără egal la acest capitol.

Ambele formații au câte 60 de goluri marcate, dintre care 16 au fost reușite în urma unor faze fixe. De menționat că, sunt cluburile cu cei mai mulți marcatori în ediția 2025/26, 20 gazdele, 19 oaspeții.

De asemenea, sunt echipele cu cele mai puține goluri încasate, Universitatea Cluj – 32, Universitatea Craiova – 33.

294.061 spectatori au fost prezenți pe arena craiovenilor la precedentele 19 jocuri disputate acasă în Superligă. Va fi pentru întâia oară de la inaugurarea noului stadion când se va depăși borna de 300.000 de spectatori într-un sezon.

S-au mai întâlnit de 11 ori

Doi jucători din lotul clujenilor au câte 20 de contribuții ofensive, Jovo Lukic (18 goluri, 2 pase decisive) și Issouf Macalou (6 goluri, 14 pase decisive). Bosniacul conduce în clasamentul golgheterilor, iar ivorianul se află în luptă cu Alin Roman (UTA) pentru titlul de cel mai bun pasator decisiv.

Cristiano Bergodi a antrenat-o pe Universitatea Craiova în 2020, când a fost la doar câteva zeci de minute de câştigarea titlului cu gruparea alb-albastră.

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 11 ori, de patru ori s-au impus craiovenii, clujenii și-au trecut în cont două victorii, iar alte cinci meciuri s-au terminat la egalitate.