„Altceva” / Mască sau caracter? Suada Agachi trasează linia dintre etichetă și manipulare

În cel mai recent episod al podcastului „Altceva”, jurnalistul Adrian Artene a purtat o conversație revelatoare cu Suada Agachi, specialistă în descifrarea limbajului non-verbal, a fizionomiei și a chiromanției.
Una dintre temele atinse: cât de departe putem merge în a ne antrena un comportament, în diverse contexte sociale.
Întrebarea lui Artene a fost una practică, familiară multora: putem învăța să transmitem autoritate, siguranță sau căldură printr-o postură studiată?
Fie că e vorba de un interviu de angajare, fie de o primă întâlnire romantică, tentația de a „pune în scenă” o versiune mai bună a noastră e cât se poate de reală.
Suada Agachi a răspuns cu o distincție pe care puțini o fac: există o diferență fundamentală între eticheta și protocolul cultural, pe de o parte, și manipularea limbajului non-verbal al caracterului, pe de altă parte.
„Etichetă, protocol, cultural – e bine să înveți niște gesturi non-verbale, ce se face și ce nu se face”, a explicat ea. „Nu-ți sufli nasul în Japonia de față cu celălalt… Ajută enorm să înveți. Și, da, poți să ai mare succes.”
Până aici, totul pare rezonabil.
Dar Suada trasează o linie clară atunci când vine vorba de a simula trăsături de caracter – a părea mai iubitor, mai puternic, mai carismatic decât ești cu adevărat.
„Ceea ce ține de limbaj non-verbal în a părea, din punct de vedere al caracterului și al personalității, altcineva mai iubitor, mai șmecher, mai cum vrei tu, nu aș putea să recomand și nici n-aș face asta”, a spus ea fără echivoc.
Argumentul Suadei nu este doar etic, ci și pragmatic.
Construirea și menținerea unei imagini false în fața celorlalți este, în viziunea ei, o sarcină epuizantă și, pe termen lung, imposibil de susținut.
„Îți trebuie o memorie imensă să nu uiți cine ești, ce ți-ai propus și ai vrut să fii astăzi din nou în ochiul acelui om”, a atras ea atenția.
Când Adrian Artene a rezumat ideea – „Să păstrezi în minte toate acele poze, că sunt poze” – Suada a dezvoltat gândul cu o claritate dezarmantă:
„Mi se pare cea mai mare risipă de energie. Îți trebuie tot timpul să te remontezi cu imaginea pe care i-ai creat-o unui om din fața ta.”
Altfel spus, energia pe care o investești în a fi altcineva e energie furată din a fi tu însuți.
Pentru că, în cele din urmă, ce este această mască dacă nu o „neîmpăcare cu sine”?, sugerează Adrian Artene.
Suada l-a corectat, însă, cu blândețe: „Nu, e neîmpăcat cu lumea.”
E o distincție importantă. Omul care se ascunde în spatele unei imagini fabricate nu se urăște neapărat pe sine – ci nu acceptă lumea ca pe un loc sigur, în care să apară autentic.
E o problemă de încredere, nu de identitate.
