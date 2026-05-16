„Altceva” / Mască sau caracter? Suada Agachi trasează linia dintre etichetă și manipulare

În cel mai recent episod al podcastului „Altceva”, jurnalistul Adrian Artene a purtat o conversație revelatoare cu Suada Agachi, specialistă în descifrarea limbajului non-verbal, a fizionomiei și a chiromanției.

Una dintre temele atinse: cât de departe putem merge în a ne antrena un comportament, în diverse contexte sociale.

Întrebarea lui Artene a fost una practică, familiară multora: putem învăța să transmitem autoritate, siguranță sau căldură printr-o postură studiată?

Tentația de a prezenta o versiune „îmbunătățită” a noastră e cât se poate de reală

Fie că e vorba de un interviu de angajare, fie de o primă întâlnire romantică, tentația de a „pune în scenă” o versiune mai bună a noastră e cât se poate de reală.

Suada Agachi a răspuns cu o distincție pe care puțini o fac: există o diferență fundamentală între eticheta și protocolul cultural, pe de o parte, și manipularea limbajului non-verbal al caracterului, pe de altă parte.

„Etichetă, protocol, cultural – e bine să înveți niște gesturi non-verbale, ce se face și ce nu se face”, a explicat ea. „Nu-ți sufli nasul în Japonia de față cu celălalt… Ajută enorm să înveți. Și, da, poți să ai mare succes.”

„Nu aș putea să recomand asta”

Până aici, totul pare rezonabil.

Dar Suada trasează o linie clară atunci când vine vorba de a simula trăsături de caracter – a părea mai iubitor, mai puternic, mai carismatic decât ești cu adevărat.

„Ceea ce ține de limbaj non-verbal în a părea, din punct de vedere al caracterului și al personalității, altcineva mai iubitor, mai șmecher, mai cum vrei tu, nu aș putea să recomand și nici n-aș face asta”, a spus ea fără echivoc.

„Cea mai mare risipă de energie”

Argumentul Suadei nu este doar etic, ci și pragmatic.

Construirea și menținerea unei imagini false în fața celorlalți este, în viziunea ei, o sarcină epuizantă și, pe termen lung, imposibil de susținut.

„Îți trebuie o memorie imensă să nu uiți cine ești, ce ți-ai propus și ai vrut să fii astăzi din nou în ochiul acelui om”, a atras ea atenția.

Când Adrian Artene a rezumat ideea – „Să păstrezi în minte toate acele poze, că sunt poze” – Suada a dezvoltat gândul cu o claritate dezarmantă:

„Mi se pare cea mai mare risipă de energie. Îți trebuie tot timpul să te remontezi cu imaginea pe care i-ai creat-o unui om din fața ta.”

Altfel spus, energia pe care o investești în a fi altcineva e energie furată din a fi tu însuți.

Neîmpăcat cu lumea

Pentru că, în cele din urmă, ce este această mască dacă nu o „neîmpăcare cu sine”?, sugerează Adrian Artene.

Suada l-a corectat, însă, cu blândețe: „Nu, e neîmpăcat cu lumea.”

E o distincție importantă. Omul care se ascunde în spatele unei imagini fabricate nu se urăște neapărat pe sine – ci nu acceptă lumea ca pe un loc sigur, în care să apară autentic.

E o problemă de încredere, nu de identitate.

