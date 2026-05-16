Pîslaru, despre criza politică: Pe termen mediu ar putea fi „absolut genială”. Șansele unei guvernări de succes în 2028 sunt mai mari

„Ai un lider care a apărut și are acum vânt în pupă, Ilie Bolojan, și care strânge electorat care nu mergea la vot și electorat care era antisistem și voia ca cineva să aprindă lumina. Ai USR cu PNL care sunt de acord, ai Forța Dreptei, REPER, DREPT și alte formațiuni politice care sunt gata să se realizeze la un astfel de demers. Este o împărțire de ape, o claritate mult mai mare decât în trecut și care pe mine îmi face încrezător că ceea ce s-a întâmplat de acum pe termen scurt este complet dezastros, deci s-a dat foc la țară. Pe termen mediu ar putea să fie o chestie absolut genială (…)”, a declarat Pîslaru.

Acesta a lăudat modul în care Nicușor Dan a gestionat consultările partidelor în cadrul actualei crize politice.

„Există undeva o posibilă genialitate a unui plan pe care poate nici eu nu-l străbat. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în acest moment, cu modul în care președintele a acționat și cu toate cele, a făcut niște lucruri care erau realmente imposibile pentru mine 2 ani de zile și n-am văzut niciun fel de ieșire”, a declarat Pîrslaru.

Pîslaru a precizat că în ultimii doi ani de zile a încercat să creeze o „Antanta”, să vadă cum poate crea un acord între partidele politice, adică o coaliție în care PNL, USR și celelalte forțe politice să se ralieze pentru formarea unei majorități, fiind conștient de faptul că fără o majoritate nu poți adopta „reforme serioase”. El spune că acest lucru s-a reușit acum.

„Deci, eu vă pot spune că în acest moment șansele ca în 2028 să poți să ai o guvernare de succes cu majoritate în spate care să reformeze România sunt mult mai mari decât înaintea începerii acestei crize”, a precizat Pîslaru.