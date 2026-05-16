Prima pagină » Politic » Pîslaru, despre criza politică: Pe termen mediu ar putea fi „absolut genială”. Șansele unei guvernări de succes în 2028 sunt mai mari

Pîslaru, despre criza politică: Pe termen mediu ar putea fi „absolut genială”. Șansele unei guvernări de succes în 2028 sunt mai mari

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că, deși prin actuala criză politică „s-a dat foc la țară”, pe termen mediu ea ar putea fi „absolut genială”, pentru că partidele colaborează mai bine unele cu altele.
Pîslaru, despre criza politică: Pe termen mediu ar putea fi „absolut genială”. Șansele unei guvernări de succes în 2028 sunt mai mari
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Daiana Rob
16 mai 2026, 15:28, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Ai un lider care a apărut și are acum vânt în pupă, Ilie Bolojan, și care strânge electorat care nu mergea la vot și electorat care era antisistem și voia ca cineva să aprindă lumina.  Ai USR cu PNL care sunt de acord, ai Forța Dreptei, REPER, DREPT și alte formațiuni politice care sunt gata să se realizeze la un astfel de demers. Este o împărțire de ape, o claritate mult mai mare decât în trecut și care pe mine îmi face încrezător că ceea ce s-a întâmplat de acum pe termen scurt este complet dezastros, deci s-a dat foc la țară. Pe termen mediu ar putea să fie o chestie absolut genială (…)”, a declarat Pîslaru. 

Acesta a lăudat modul în care Nicușor Dan a gestionat consultările partidelor în cadrul actualei crize politice.

„Există undeva o posibilă genialitate a unui plan pe care poate nici eu nu-l străbat. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în acest moment, cu modul în care președintele a acționat și cu toate cele, a făcut niște lucruri care erau realmente imposibile pentru mine 2 ani de zile și n-am văzut niciun fel de ieșire”, a declarat Pîrslaru. 

Pîslaru a precizat că în ultimii doi ani de zile a încercat să creeze o „Antanta”, să vadă cum poate crea un acord între partidele politice, adică o coaliție în care PNL, USR și celelalte forțe politice să se ralieze pentru formarea unei majorități, fiind conștient de faptul că fără o majoritate nu poți adopta „reforme serioase”. El spune că acest lucru s-a reușit acum.

„Deci, eu vă pot spune că în acest moment șansele ca în 2028 să poți să ai o guvernare de succes cu majoritate în spate care să reformeze România sunt mult mai mari decât înaintea începerii acestei crize”, a precizat Pîslaru. 

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Cel puțin 8 morți și 25 de răniți în Thailanda, după ce un tren s-a izbit de un autobuz
Gandul
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Călătorie spre sfârșitul lumii: o vizită în cel mai secret buncăr al fostului dictator iugoslav Josip Broz Tito
Libertatea
Ecuația sosului Bechamel fără cocoloașe. Cât lapte trebuie să pui, în funcție de cât unt și făină folosești
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia