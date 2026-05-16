Bolojan, despre profesori: „Oamenii ăștia merită respectul” / „E un element important să ne respectăm părinții”

„E un element important să ne respectăm părinții”, a declarat Bolojan în cadrul discursului său cu prilejul ceremoniei de absolvire a UVT.

Acesta a precizat că reușita absolvenților se datorează, într-o importantă măsură, părinților.

„Și părinții mei, niște oameni simpli, au tras din greu ca să ne poată întreține și și părinții dumneavoastră, indiferent de situația materială pe care au, au tras din greu pentru asta”, a declarat Bolojan.

Acesta spus că un alt element important este respectul față de profesori, pentru capacitatea lor de predare.

„Mi-aduc aminte, în anii 90, gândiți-vă când auzeai de Megan la Universitatea de Vest sau de Izvercianu la Politecnică, te ridicai în picioare nu pentru că spunea cineva, pentru respectul pentru cărți, nu în bibliotecă, în capul lor, pentru exigență, pentru capacitate de predare, oamenii ăștia merită respectul și profesorii care țin linia de calitate în învățământul românesc și care au format generații, merită respectul nostru”, a declarat Bolojan.

Acesta a precizat că și respectul pentru colegi este foarte important, pentru oamenii care lucrează în instituții, dar și pentru vecinii noștri.

Ilie Bolojan a fost invitat să țină un discurs în calitate de fost absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității din Timișoara, actuală UVT.