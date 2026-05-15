Bolojan răspunde criticilor că e prea dur

Întrebat la Hotnews dacă înțelege critica că a tăiat prea mult, Bolojan a recunoscut că o înțelege. A explicat însă contextul în care a guvernat.

„Ani de zile oamenilor li s-au spus lucruri care nu puteau fi acoperite de realitate”, a spus premierul. Politicienii le-au promis cetățenilor că nu vor trebui să facă niciun efort. Au crescut salarii și angajări pe bani împrumutați.

Referitor la costul acestor promisiuni, Bolojan a dat o cifră concretă. România plătește doar în acest an 60 de miliarde de lei dobânzi. Aceasta înseamnă aproape 3% din PIB. Echivalentul a patru ani de investiții în comune și orașe sau al autostrăzii Moldovei.

„Când vii și le spui că sunt lucruri care nu mai pot fi făcute, o parte din cetățeni nu înțeleg cum adică nu se mai poate”, a explicat Bolojan.

Premier inflexibil?

Referitor la imaginea de premier inflexibil, Bolojan a adus un argument concret. Programul de guvernare prevedea reducerea personalului din sectorul public cu 20%. Guvernul a reușit cu greu o reducere de 10%, cu multe excepții.

„De fiecare dată PSD a mai găsit un motiv. Și luni de zile am amânat”, a spus el.

Întrebat despre viitor, premierul a avertizat clar. „Dacă ne apucăm din nou să ne batem joc de țara asta, ne vom întoarce de unde am plecat. Toate costurile și eforturile cetățenilor vor fi din nou repetate”, a conchis Bolojan.