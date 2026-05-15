Prima pagină » Politic » Premierul Bolojan taie speranțele unui guvern tehnocrat cu PSD

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat de ce un guvern tehnocrat nu rezolvă criza politică dacă PSD rămâne în coaliție. PNL va analiza orice propunere, dar poziția partidului este clară.
Andreea Tobias
15 mai 2026, 14:44, Politic
Întrebat la Hotnews dacă PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat, Bolojan a evitat un răspuns direct.

„Vom analiza care este propunerea și ce vrea să facă acest guvern”, a spus premierul interimar.

Referitor la viabilitatea formulei tehnocrate, Bolojan a fost mai tranșant. „Indiferent dacă ai un guvern tehnocrat și PSD este în interior, nu pot să funcționez”, a declarat el.

Premierul a explicat și de ce. „Un partid care fuge de răspundere, creează așteptări false și încalcă înțelegerile nu se schimbă de pe o zi pe alta. Acest tip de comportament nu se va schimba peste noapte”, a subliniat Bolojan.

Întrebat dacă vorbește despre PSD în general sau despre PSD condus de Sorin Grindeanu, premierul a răspuns direct.

„PSD este astăzi condus de Sorin Grindeanu. Deciziile luate în această perioadă sunt susținute de grupul care conduce partidul”, a spus el.

Referitor la motivele rupturii cu PSD, Bolojan a reamintit contextul. Un premier cu experiență politică a răbdat opt luni ce nu se putea răbda. A făcut-o doar pentru ca țara să meargă înainte. Nu a funcționat.

„Cei care au făcut acest lucru ar trebui să-și asume răspunderea”, a conchis premierul interimar.

