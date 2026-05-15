Premierul Bolojan taie speranțele unui guvern tehnocrat cu PSD

Întrebat la Hotnews dacă PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat, Bolojan a evitat un răspuns direct.

„Vom analiza care este propunerea și ce vrea să facă acest guvern”, a spus premierul interimar.

Referitor la viabilitatea formulei tehnocrate, Bolojan a fost mai tranșant. „Indiferent dacă ai un guvern tehnocrat și PSD este în interior, nu pot să funcționez”, a declarat el.

Premierul a explicat și de ce. „Un partid care fuge de răspundere, creează așteptări false și încalcă înțelegerile nu se schimbă de pe o zi pe alta. Acest tip de comportament nu se va schimba peste noapte”, a subliniat Bolojan.

Întrebat dacă vorbește despre PSD în general sau despre PSD condus de Sorin Grindeanu, premierul a răspuns direct.

„PSD este astăzi condus de Sorin Grindeanu. Deciziile luate în această perioadă sunt susținute de grupul care conduce partidul”, a spus el.

Referitor la motivele rupturii cu PSD, Bolojan a reamintit contextul. Un premier cu experiență politică a răbdat opt luni ce nu se putea răbda. A făcut-o doar pentru ca țara să meargă înainte. Nu a funcționat.

„Cei care au făcut acest lucru ar trebui să-și asume răspunderea”, a conchis premierul interimar.