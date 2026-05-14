Ioana Dogioiu, despre legătura dintre Ilie Bolojan și frații Micula: Declarații politice fără niciun substrat

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a fost întrebată dacă există o legătură între actualul premier interimar, Ilie Bolojan, și frații Micula, cei care dețin European Drinks, în contextul în care, senatorul PSD, Daniel Zamfir a acuzat că Ilie Bolojan și afaceriștii orădeni ar fi împărțit, în 2019, banii din fondul de rezervă pe un șervețel”.

Acuzațiile datează de pe vremea în care Ilie Bolojan era încă primar la Oradea, iar Guvernul era condus de Ludovic Orban, în calitate de fost premier. Atunci, statul le-a acordat fraților Micula 912,5 milioane de lei din fondul de rezervă, în urma verdictului dat de Curtea Internațională de Arbitraj.

La întrebarea referitoare la legătura dintre actualul premier interimar și legătura sa cu frații Micula, Dogioiu a precizat: „Astea sunt niște declarații politice, absolut fără niciun substrat”.

Întrebată dacă s-au făcut presiuni la Ministerul Finanțelor asupra funcționarilor să facă în continuare plățile pentru frații Micula, Dogioiu a precizat că: „Sunt speculații care nu au fost dovedite cu absolut nimic”, afirmând că nu cunoaște „nimic” referitor la această chestiune.

Întrebată dacă Bolojan și frații Micula se cunosc personal, Ioana Dogioiu a precizat: „Nu știu dacă se cunosc personal domnul Bolojan cu frații Micula. Chiar nu știu dacă se cunosc”.

Reamintim că frații Micula fac obiectul unui dosar de complex de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu de aproximativ 400 de milioane de euro, dintre care 178 de milioane reprezintă debit principal, iar restul, dobânzi și penalități. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi transferat ilegal active în patrimoniul altor societăți pentru a evita recuperarea banilor, stabilită de o instanță europeană.