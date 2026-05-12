Gândul: Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la OUG dată de guvernul Bolojan după demitere

Potrivit Gândul, Avocatul Poporului invocă tocmai articolul 110 din Constituție, semnalat de publicație încă de vineri.

Art. 110 – Încetarea mandatului

(1) Guvernul îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale.

(2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, ori este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile.

(3) În situaţiile prevăzute în alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103.

(4) Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) şi (2) îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.

Argumente

Principalele argumente pe care le invocă Avocatul Poporului sunt:

• Guvernul a adoptat OUG fără procedura corectă — nu ar fi cerut avizul necesar al Consiliului Legislativ pentru forma finală.

• Actul a fost dat de un Guvern aflat la final de mandat, care avea voie doar să administreze treburile curente.

• Textul OUG a fost modificat pe parcurs, netransparent, fără dezbatere și fără respectarea pașilor legali.

• Parlamentul a fost sesizat greșit, adică proiectul trebuia trimis mai întâi la Camera Deputaților, nu la Senat.

• OUG afectează dreptul de proprietate, pentru că permite măsuri de expropriere/preluare de bunuri fără garanții suficiente pentru proprietari și creditori.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat în exclusivitate pentru Gândul că va ataca la Curtea Constituțională Ordonanța de Urgență dată de Guvernul Bolojan după demitere. Ea avertizează că situația este fără precedent după adoptarea Constituției din 1991. „Pentru prima dată, avem o chestiune cu care nu ne-am mai confruntat de la intrarea în vigoare a Constituției chiar, deci din 1991, când a fost ea adoptată, faptul că e o ordonanță dată de un guvern care nu mai avea calitatea să adopte o ordonanță”, a subliniat Avocatul Poporului.