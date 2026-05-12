Kelemen Hunor, privind formarea noului Guvern: Până săptămâna viitoare consultările vor fi organizate

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că formarea viitorului Executiv trebuie să fie o prioritate, având în vedere realizare reformelor asumate prin PNRR, punctând că noul cabinet trebuie format până la începutul lunii iunie.
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
12 mai 2026, 15:41, Politic
Kelemen Hunor a afirmat că viitorul Guvern trebuie să fie instalat în următoarele săptămâni avertizând asupra obligațiilor asumate de statul român prin PNRR. 

„Eu cred că până la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, trebuie să avem un guvern”, spune liderul UDMR la Digi24. 

Liderul a punctat reformele care trebuie realizate pentru absorbția fondurilor aferente Programului Național de Redresare și Reziliență. 

„Sunt niște obligații asumate de statul român privind PNRR-ul, jaloanele, reformele care trebuie făcute, altfel pierdem miliarde de euro. Doar la codul urbanistic avem un miliard. Legea salarizării unitare, vreo 710 milioane de euro și mai sunt câteva, legea apelor, care iarăși e un jalon important, cu o sumă importantă”, declarat președintele UDMR. 

Kelemen a precizat că un eșec în atragerea fondurilor europene aferente ar agrava situația bugetară din România: „Fiindcă dacă nu vor intra banii din PNRR așa cum era calculat la alcătuirea bugetului, vom avea o problemă de deficit în creștere sau, mă rog, un deficit care trebuie acoperit”. 

Privind organizarea consultărilor la Palatul Cotroceni, liderul UDMR a spus: „Sigur că până săptămâna viitoare, până la începutul săptămânii viitoare, aceste consultări, așa cum a anunțat Președintele, vor fi organizate”.

