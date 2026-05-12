Radu Mihaiu: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier din punct de vedere constituțional

Radu Mihaiu afirmă, la RFI, că „USR nu fuge de guvernare. Este foarte clar însă că s-a configurat o nouă majoritate în Parlament. Această nouă majoritate a arătat că Guvernul Bolojan nu mai are încrederea majorității parlamentarilor. Această majoritate este responsabilă pentru a propune pasul următor. PSD a spus în permanență: așteptați moțiunea și o să vedeți care este pasul următor. Momentan nu vedem pasul următor din partea PSD”.

Mihaiu a exclus o colaborare a USR cu PSD.

„USR este la guvernare și merge la muncă acum. Din punctul nostru de vedere, un Guvern condus de PSD este un Guvern antireformist. Practic, două tabere profund nocive s-au aliat în Parlament: una izolaționistă, care își dorește să mutăm epicentrul României cumva mai la est și alta care protejează corupți, protejează sinecuri, protejează căpușe. Nici una din ele nu este ce ne dorim (…). Cu acest PSD care nu-și respectă promisiunile, care apără sinecurile noi nu putem sta de vorbă”.

„Haideți să nu speculăm despre Guvernul tehnocrat”

Cât despre posibilitatea unui premier tehnocrat, Mihaiu nu spune clar dacă USR agreează ideea.

„Haideți să nu speculăm despre Guvernul tehnocrat sau despre ce va face sau nu va face președintele Nicușor Dan. Vom avea consultări, vom avea discuții (…) și vom lua o decizie atunci. Ce am decis însă, noi, USR, am decis că pentru rezolvarea acestei crize politice, ne vom coordona cu PNL (…). Ce aș putea să spun despre acest premier tehnocrat, când ne vom gândi la vreo soluție, va trebui să înțelegem care sunt voturile, care este componența Guvernului, cine îl susține și de ce-l susține. Dacă este un Guvern susținut pentru a bloca reformele, cu siguranță USR nu va face parte din acest Guvern, indiferent de numele premierului, că-i tehnocrat, că nu-i tehnocrat, că-i de la PNL, de la USR, de la UDMR, de la PSD, de oriunde ar fi, dacă acest premier este acolo cu un mandat de a bloca reformele și de a bloca reducerea amprentei statului, USR nu va fi în acest film”.

Întrebat dacă Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier, vicepreședintele USR a răspuns:

„Din punct de vedere tehnic, sigur că se poate, din punct de vedere legal și constituțional, atâta timp cât propunerea este făcută cu bună credință, pentru că asta spune CCR în acea decizie 85 din 2020, atâta timp cât propunerea este făcută cu bună credință, este constituțional. Dacă propunerea este făcută pentru ca Guvernul să pice de două ori la rând și să se dizolve Parlamentul, în speranța că se fac alegeri anticipate, atunci ea nu este constituțională, dar sunt convins că președintele Nicușor Dan nu va face o astfel de propunere în ideea de a pica Guvernul. Deci legal, constituțional, se poate. De oportunitate politică discuția este mai lungă, pentru că s-a arătat o majoritate de 281 de voturi. Până când nu vedem că această majoritate nu produce un premier sau un alt premier, nici nu cred că poate să apară din nou soluția Ilie Bolojan chiar la o primă desemnare”.