Bolojan, despre o posibilă renominalizare: Nu voi fugi de o astfel de răspundere

La fel ca în vara anului trecut, nu voi fugi de o astfel de răspundere, spune Ilie Bolojan, întrebat dacă ar accepta o eventuală renominalizare pentru funcția de premier.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
11 mai 2026, 21:28, Politic
Întrebat luni seara la Digi24 dacă ar mai accepta să revină în fruntea Guvernului, Ilie Bolojan a spus: „În această ipoteză în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere”.

El susține că problema actuală este „filozofia de guvernare”.

„Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, așa am spus, boala care este PSD-ismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli”, a declarat Ilie Bolojan.

