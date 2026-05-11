Impas la discuțiile între liderii de partid. Kelemen Hunor: Dacă aș avea o soluție magică, v-aș spune

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că el militează pentru refacerea fostei coaliții de guvernare. Totuși, soluția pare a fi greu de pus în practică. Dacă aș avea o soluție magică, v-aș spune, a spus Kelemen Hunor.
Sursa foto: Mediafax Foto/Andreea Alexandru
Petru Mazilu
11 mai 2026, 13:58, Politic
Președintele UDMR a avut luni o discuție cu șeful PSD, Sorin Grindeanu.

„Am analizat situația în care ne aflăm… astfel de discuții vor avea loc și în continuare, trebuie să existe astfel de discuții”, a declarat Kelemen Hunor la finalul întâlnirii.

Șeful UDMR nu agreează ideea unui guvern minoritar.

„Ești expus la multe riscuri (…) nu este o perioadă în care un guvern minoritar poate să facă performanță”, a explicat președintele UDMR.

El a mai spus că soluția sa este „refacerea coaliției cu un premier care să poată fi acceptat de toată lumea”.

„Nu am vorbit de premier tehnocrat, de guvern tehnocrat, dacă eu aș avea o soluție magică, v-aș spune, eu doresc refacerea coaliției, ar fi cea mai bună variantă în acest moment”, a transmis Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a fost întrebat dacă el ar putea fi o soluție de premier.

„Nu, totuși trăim în România”, a răspuns Kelemen Hunor.

În următoarele zile, liderii partidelor parlamentare vor fi chemați de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea formării unui nou guvern. PNL și USR solicită PSD să prezinte o soluție după moțiunea de cenzură care a dus la dărâmarea Guvernului Bolojan.

