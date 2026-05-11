Grindeanu: mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că își dorește ca viitorul guvern să fie unul stabil, motiv pentru care este dispus să mai aștepte până când se va contura o formulă guvernamentală solidă.
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
11 mai 2026, 12:14, Politic
Liderul social democrat, Sorin Grindeanu a declarat luni că o variantă stabilă de guvern este de preferat unei soluții rapide.

„Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid. Chiar dacă mai stăm o săptămână, găsirea unei variante stabile e de dorit versus o variantă rapidă și care oferă un soi de instabilitate. Deci dacă ar fi, să spunem, din perspectiva noastră, e de dorit sigur o variantă stabilă. Eu am văzut în aceste zile tot felul de abordări”, a declarat președintele PSD.

Întrebat dacă ia în calcul preluarea funcției de prim-ministru, Sorin Grindeanu a declarat că dacă se va pune problema, iar colegii din partid îl vor propune, el va accepta.

„Deci ar fi o anticipare pe care nu doresc să o fac în acest moment. Am mai răspuns la această chestiune. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz”, a mai declarat Grindeanu.

