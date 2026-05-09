Fată de 12 ani, atacată cu un obiect ascuțit la Alba Iulia. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor

Potrivit IPJ Alba, incidentul a avut loc în 8 mai 2026, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi dintre suspect și familia fetei. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi lovit-o pe minoră în zona spatelui cu un obiect ascuțit, iar pe tatăl acesteia, în vârstă de 50 de ani, l-ar fi agresat fizic, provocându-i leziuni ce necesită 8-10 zile de îngrijiri medicale.
După comiterea faptelor, suspectul ar fi fugit de la locul incidentului, însă a fost identificat la scurt timp de polițiștii Poliției Municipiului Alba Iulia.
Reținerea a fost dispusă în urma probatoriului administrat de procurorul de caz și de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba.