Prima pagină » Social » Fată de 12 ani, atacată cu un obiect ascuțit la Alba Iulia. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor

Un bărbat de 45 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, fiind cercetat pentru tentativă de omor și lovire sau alte violențe, după ce ar fi atacat cu un obiect ascuțit o minoră de 12 ani și l-ar fi agresat pe tatăl acesteia.
Andrei Rachieru
09 mai 2026, 08:28, Social
Potrivit IPJ Alba, incidentul a avut loc în 8 mai 2026, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi dintre suspect și familia fetei. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi lovit-o pe minoră în zona spatelui cu un obiect ascuțit, iar pe tatăl acesteia, în vârstă de 50 de ani, l-ar fi agresat fizic, provocându-i leziuni ce necesită 8-10 zile de îngrijiri medicale.

După comiterea faptelor, suspectul ar fi fugit de la locul incidentului, însă a fost identificat la scurt timp de polițiștii Poliției Municipiului Alba Iulia.

Reținerea a fost dispusă în urma probatoriului administrat de procurorul de caz și de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba.

