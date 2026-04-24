Bărbat împușcat mortal după ce a tras asupra polițiștilor în Neamț. Imagini cu impact emoțional

Bărbat împușcat mortal după ce a tras asupra polițiștilor în Neamț

Un bărbat de 37 de ani din județul Neamț a fost împușcat mortal, joi, de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, după ce ar fi deschis focul asupra acestora, în momentul în care polițiștii au intervenit pentru punerea în aplicare a unor ordine de protecție provizorii.
Alexandra-Valentina Dumitru
24 apr. 2026, 08:10, Social

UPTADE

„Polițiștii au intervenit în condițiile legii, cu respectarea condițiilor referitoare la uzul de armă. Aceștia și-au declinat clar și repetat calitatea, au efectuat somația legală și au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somației și le-a pus în pericol iminent viața prin executarea focului asupra acestora cu arma de vânătoare”, anunță IPJ Neamț.

Armele deținute de suspect erau o carabină calibru 308 (7,62×51) și o pușcă de vânătoare calibrul 12 gauge, acestea fiind încărcate și pregătite în momentul în care polițiștii și-au anunțat intenția de a pătrunde în imobil.

După imobilizarea bărbatului, constatând că acesta a suferit vătămări, polițiștii au solicitat de urgență intervenția echipajelor medicale și au informat procurorul din cadrul unității de parchet competente.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit IPJ Neamț, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați prin apel la 112 de o femeie de 58 de ani. Aceasta a reclamat că ginerele său a amenințat-o pe ea, pe soțul și pe fiica sa, spunând că le va pune viața în pericol dacă soția lui și cei trei copii minori nu revin la domiciliu.

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui pericol iminent și au emis trei ordine de protecție provizorii. Verificările au arătat că bărbatul era deținător legal de arme de vânătoare.

„Polițiștii împreună cu luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț au intervenit în localitatea Hangu, la imobilul bărbatului, pentru a-i aduce la cunoștință dispozițiile ordinelor de protecție proviizorii, pătrunzând în curtea imobilului bărbatului, din aceeași localitate, până la ușa de acces a imobilului”.

Când i-au solicitat să deschidă, bărbatul ar fi tras mai multe focuri de armă asupra forțelor de intervenție.

În aceste condiții, luptătorii SAS au deschis focul asupra bărbatului, care a fost rănit grav.

La fața locului au fost solicitate echipaje medicale, însă bărbatul a fost declarat decedat.

A fost informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

