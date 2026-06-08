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Momente de panică în Constanța. Un TIR a intrat în mai multe autoturisme și s-a oprit într-un stâlp

Șoferul unui TIR ar fi pierdut controlul vehiculului și a lovit mai multe mașini parcate, în Constanța. Ulterior, acesta s-a oprit într-un stâlp.
Momente de panică în Constanța. Un TIR a intrat în mai multe autoturisme și s-a oprit într-un stâlp
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
08 iun. 2026, 18:33, Social
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Potrivit polițiștilor rutieri, luni, în jurul orei 17.20, a avut loc un incident rutier în Constanța.

Conform acestora, „un bărbat de 49 de ani din Oradea ar fi condus un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanța”.

La un moment dat, șoferul „ar fi pierdut controlul asupra direcției și ar fi acroșat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât și în mers”.

Ulterior, acesta „și-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis”. Acolo, șoferul „a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp și un copac”.

Polițiștii urmează să afle cauzele producerii incidentului.

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