AUR vrea anchetă în Comisia de Apărare din Senat privind situația dronei din portul Constanța

Senatorul Mircia Chelaru spune că ancheta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat trebuie tratată serios, pentru că „incidentul ridică semne de întrebare serioase privind capacitatea de reacție a statului român, coordonarea instituțională și mecanismele de prevenire a unor amenințări care pot afecta siguranța cetățenilor și securitatea României”.

„Am cerut completarea ordinii de zi cu punctul 5, prin care să dezbatem și să analizăm ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile pe teritoriul României, în cazul dronei ucrainene. Nu poți să fii indiferent la o asemenea situație, să o constați și să o dezbați doar din perspectiva unor păreri, fără argumente științifice, fără argumente și probe tehnice, fără să consulți și să asculți întocmai pe cei care sunt direct implicați în această foarte periculoasă sarabandă și să iei decizii politice corecte. Ca atare, am propus completarea ordinii de zi cu solicitarea audierii principalilor responsabili ai instituțiilor implicate în acest domeniu”, spune Chelaru.

Cine trebuie audiat

El a solicitat audierea celor care sunt în subordinea și responsabilitatea Comisiei de Apărare, respectiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, inclusiv Consilierul Prezidențial pentru Probleme de Securitate din cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. A adăugat, ulterior, să fie reprezentat și Ministerul Afacerilor Externe.

„Dincolo de aparențe, suspiciuni și teorii conspiraționiste, credem că această nefericită întâmplare are implicații mult mai grave în adâncime, care țin de vigilența statului român, de capabilitățile acestuia, de coordonarea instituțională, de asumarea responsabilităților și de deficiențele pe care eu personal le-am constatat și pe care le pun în discuție, respectiv lipsa unei unități de comandă și control într-un mediu geopolitic cu un grad ridicat de periculozitate, față de care statul român nu a luat măsurile corespunzătoare pentru evitarea unor asemenea evenimente. Pe mine, personal, așa cum am spus și în comisie și o repet, nu mă interesează de unde a venit drona. Putea să vină de pe Marte, de pe fundul mării, din Agartha, putea să fie născută de rechini sau de delfini. Mă interesează de ce această dronă, acest obiect periculos, nu a fost identificat, oprit și lovit”, a mai spus senatorul AUR.

O drona maritimă a fost descoperită vineri dimineață în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Aceasta s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime, a transmis Ministerul Apărării Naționale.