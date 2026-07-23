Irineu Darău contestă amenda de 104.832 de lei: „Mi se impută întârzieri dinainte să fiu ministru”

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat joi că a contestat în instanță amenda de 104.832 de lei primită de la AMEPIP, pe care o descrie drept „cea mai mare sancțiune aplicată până acum unui ministru”.

„Mi se impută sute de zile în care nici măcar nu eram ministru”

„Nu o fac pentru că un ministru ar trebui să fie deasupra legii, ci din contră! Cred că legea trebuie respectată de toată lumea. Mai ales instituțiile care o aplică nu au voie să își bată joc de proceduri, de litera legii și de interpretarea ei”, a precizat ministrul.

AMEPIP îi reproșează că până la 31 martie 2026 nu au fost finalizate procedurile de selecție pentru administratorii a cinci companii de stat.

Darău a preluat funcția de ministru la 23 decembrie 2025, iar până la termenul de 31 martie 2026 trecuseră doar 98 de zile de mandat. În aceste condiții, el spune că este tras la răspundere pentru întârzieri acumulate înainte de a deveni ministru.

„Întârzierile pe care mi le impută erau deja acumulate de foarte mult timp: unele proceduri aveau întârzieri de aproape doi ani și parcurgeau mandatele a 3-4 miniștri diferiți. Practic, mi se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu eram ministru”, a menționat acesta.

Ministrul acuză AMEPIP că a contribuit la blocarea procedurilor

După preluarea mandatului, Irineu Darău a reorganizat comisiile de selecție pentru a debloca procedurile și a include experții solicitați chiar de AMEPIP. El susține însă că autoritatea avea, la rândul său, obligații legale care nu au fost îndeplinite la timp.

„În mai multe dintre aceste proceduri, chiar AMEPIP avea obligații legale fără de care selecțiile nu puteau continua. Instituția trebuia să își desemneze reprezentanții în comisii într-un termen foarte scurt. În unele cazuri, a întârziat peste două luni”, a spus ministrul.

Oficialul mai spune că AMEPIP ar fi reziliat contractul expertului independent necesar derulării selecțiilor și că există procese-verbale care demonstrează că o parte dintre întârzieri au fost provocate de amânările și de neparticiparea reprezentanților desemnați de autoritate.

„Instituția care avea un rol esențial în desfășurarea procedurilor ajunge să mă sancționeze pentru blocaje la care chiar ea a contribuit”, a transmis Darău.

Darău: ”Nu cred în coincidențe”

Una dintre companiile invocate de AMEPIP este Romfilatelia, unde, potrivit lui Irineu Darău, Ministerul Economiei nu era acționar direct și ministrul nu avea competența legală de a numi administratorii.

De asemenea, Darău susține că în alte situații similare AMEPIP nu a aplicat amenzi miniștrilor, ci doar a solicitat continuarea procedurilor.

„Nu cer tratament preferențial. Cer doar același tratament pentru toți”, afirmă Darău.

În același timp, ministrul lasă să se înțeleagă că sancțiunea ar avea și o componentă politică.

„Nu cred în coincidențe. Am remarcat graba și chiar precipitarea. S-a urmărit în mod expres un cuantum mare, prin aplicarea tendențioasă a unor premise care nu au nicio legătură cu realitatea. Voi merge până la capăt cu contestarea acestei amenzi”, a transmis acesta.

Ce reprezintă amenda aplicată de AMEPIP

AMEPIP este autoritatea care monitorizează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și verifică respectarea regulilor privind selecția administratorilor și directorilor companiilor de stat, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă.

În acest caz, sancțiunea a fost aplicată pentru nefinalizarea, până la termenul legal, a procedurilor de selecție pentru conducerile a cinci companii aflate în coordonarea ministerului. Printre acestea se numără Conversmin, Societatea Națională a Apelor Minerale, Romfilatelia, Radiocomunicații și Telegondola Mamaia.

Finalizarea procedurilor de selecție face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR în domeniul guvernanței corporative. Respectarea acestor termene este urmărită de AMEPIP pentru îndeplinirea țintelor convenite cu Comisia Europeană privind reducerea numărului de conduceri interimare din companiile de stat.