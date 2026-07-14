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Ai primit un SMS cu amendă de viteză? Este o înșelătorie

Circulă mesaje SMS false care folosesc numele Ministerului Transporturilor și anunță amenzi pentru viteză. Iată cum le recunoști.
Ai primit un SMS cu amendă de viteză? Este o înșelătorie
Andreea Tobias
14 iul. 2026, 13:52, Social
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Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a atras atenția asupra unor mesaje SMS frauduloase. Mesajele folosesc numele Ministerului Transporturilor și anunță presupuse amenzi pentru depășirea vitezei legale.

Foto: DRDP Craiova

Destinatarii sunt îndemnați să acceseze un link pentru plata amenzii sau depunerea unei contestații. Instituția precizează că aceste mesaje nu sunt autentice și nu provin de la minister.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să nu răspundă la astfel de mesaje primite pe telefon. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu acceseze linkurile transmise prin SMS-uri suspecte. Introducerea datelor personale sau bancare pe paginile indicate în mesaje este puternic descurajată.

Cum se comunică oficial o amendă

Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu cere plăți prin linkuri online. Amenzile se comunică oficial, printr-un proces-verbal transmis prin Poșta Română. Procedura respectă condițiile prevăzute de lege pentru comunicarea amenzilor rutiere, precizează autoritățile.

Foto: DRDP Craiova

Persoanele care primesc astfel de mesaje sunt sfătuite să le șteargă imediat. Dacă este cazul, cetățenii pot sesiza autoritățile competente cu privire la aceste tentative de fraudă. Instituția a cerut publicului să distribuie informația, pentru a proteja și alte persoane de fraudă.

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