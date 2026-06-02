A cumpărat o carcasă de PC cu 20 de euro. Ce a găsit în interior valora mii de euro

Un bărbat care căuta o carcasă ieftină pentru un proiect personal a făcut o descoperire neașteptată după ce a câștigat o licitație online. Deși a plătit doar aproximativ 20 de euro, în interiorul cutiei se afla un computer complet echipat cu componente care valorează mii de euro.
Andreea Tobias
02 iun. 2026, 14:36, Life-Inedit
Achizițiile online pot ascunde surprize, iar de cele mai multe ori acestea nu sunt tocmai plăcute. În acest caz însă, cumpărătorul a avut parte de o adevărată lovitură de noroc.

Bărbatul a povestit pe Reddit că era în căutarea unei carcase ieftine pentru a-și construi propriul calculator. A găsit la o licitație online o carcasă veche de computer. A plătit pentru ea doar 23,50 dolari, echivalentul a aproximativ 20 de euro, scrie eleconomista.es.

Fotografiile publicate în anunț nu arătau decât cutia și o imagine de catalog, fără indicii despre ceea ce se afla în interior.

Greutatea pachetului i-a atras atenția

După ce a primit coletul, cumpărătorul a observat imediat că pachetul era mult mai greu decât ar fi trebuit să fie o simplă carcasă goală.

Curios, acesta a deschis cutia și a descoperit că în interior se afla un computer complet funcțional, echipat cu unele dintre cele mai performante componente disponibile pe piață.

Printre piesele găsite se aflau o placă de bază TRX40 AORUS Pro WiFi, un procesor AMD Ryzen Threadripper 3960X cu 24 de nuclee, 256 GB de memorie RAM și o placă video NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.

Doar unele dintre aceste componente valorează individual peste 1.000 de dolari, ceea ce înseamnă că valoarea totală a sistemului depășește cu mult suma plătită la licitație.

Cum a fost posibil

Potrivit relatării publicate pe Reddit, secretul afacerii a fost chiar prezentarea anunțului. Imaginile folosite la licitație arătau doar exteriorul carcasei. Nu ofereau informații despre componentele aflate în interior.

Astfel, majoritatea cumpărătorilor a presupus că este vorba despre o carcasă goală și nu a acordat atenție anunțului.

Pentru bărbat, această neatenție s-a transformat într-una dintre cele mai profitabile achiziții făcute vreodată online.

