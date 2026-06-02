Prima pagină » Tehnologie » O pereche de ochelari va transforma alergarea într-un joc video

O pereche de ochelari va transforma alergarea într-un joc video

O pereche de ochelari va transforma alergarea într-un joc video cu ajutorul unei aplicații. Tehnologia inovatoare este pregătită de o mare companie care produce ochelari de soare.
O pereche de ochelari va transforma alergarea într-un joc video
sursa foto: captură foto, Telegram
Petru Mazilu
02 iun. 2026, 12:30, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O pereche de ochelari, dotată cu o aplicație, va transforma modul în care decurge alergarea, potrivit NEXTA. Este vorba despre modelul Ray-Ban Meta care va modifica alergarea într-un adevărat joc video.

În timpul mișcării, ochelarii vor afișa o imagine virtuală care reprezintă copia utilizatorului dintr-o alergare anterioară.

O pereche de ochelari inteligentă

De asemenea, aplicația va afișa pe lentilă diferite informații precum localizarea, viteza și punctajele acordate pentru ritm și trecerea prin zonele speciale. Statisticile sunt păstrate și actualizate.

Aplicația este în prezent în fază de testare. Mai târziu, va fi lansată ca mod de utilizare pentru Strava, cea mai populară aplicație și rețea socială dedicată pasionaților de mișcare.

În prezent, Strava înregistrează și analizează performanțele sportive ale utilizatorului folosind GPS-ul telefonului sau al ceasului inteligent.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
GSP.ro
Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, este audiat de DNA Militar, în calitate de suspect
Libertatea
Metoda ieftină care poate direcționa mai eficient semnalul Wi-Fi în locuință. Ce să pui în spate la router?
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia