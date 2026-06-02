O pereche de ochelari va transforma alergarea într-un joc video

O pereche de ochelari, dotată cu o aplicație, va transforma modul în care decurge alergarea, potrivit NEXTA. Este vorba despre modelul Ray-Ban Meta care va modifica alergarea într-un adevărat joc video.

În timpul mișcării, ochelarii vor afișa o imagine virtuală care reprezintă copia utilizatorului dintr-o alergare anterioară.

De asemenea, aplicația va afișa pe lentilă diferite informații precum localizarea, viteza și punctajele acordate pentru ritm și trecerea prin zonele speciale. Statisticile sunt păstrate și actualizate.

Aplicația este în prezent în fază de testare. Mai târziu, va fi lansată ca mod de utilizare pentru Strava, cea mai populară aplicație și rețea socială dedicată pasionaților de mișcare.

În prezent, Strava înregistrează și analizează performanțele sportive ale utilizatorului folosind GPS-ul telefonului sau al ceasului inteligent.