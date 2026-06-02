Prima pagină » Life-Inedit » Un câine a supraviețuit miraculos după ce a fost luat de valuri. A înotat 800 de metri până la o insulă izolată

Un câine a supraviețuit miraculos după ce a fost luat de valuri. A înotat 800 de metri până la o insulă izolată

Salvatorii maritimi din statul australian New South Wales au intervenit după ce au primit un apel neobișnuit. Un câine fusese luat de valuri de pe stâncile din Batemans Bay și se lupta să rămână la suprafață în ocean.
Un câine a supraviețuit miraculos după ce a fost luat de valuri. A înotat 800 de metri până la o insulă izolată
Sursa foto: Marine Rescue NSW
Oana Antipa
02 iun. 2026, 12:17, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Până la sosirea echipelor de intervenție, animalul înotase deja aproape 800 de metri prin golf. Potrivit estimărilor, traseul a durat între 20 și 30 de minute, relatează The Independent.

Echipele Marine Rescue NSW au anunțat că animalul a traversat înot golful Batemans Bay și a ajuns pe Snapper Island, o insulă aflată în apropiere.

Inspectorul Glenn Sullivan a declarat că salvatorii au primit două apeluri. Unul a venit de la o persoană aflată la Observation Point, iar celălalt de la reprezentanți ai serviciului pentru parcuri naționale.

Potrivit acestuia, martorii au raportat că un câine fusese luat de apă și înota spre larg, la aproximativ 200-300 de metri de coastă.

Operațiunea de salvare a durat aproape o oră

Comandantul unității locale Marine Rescue, Rod Ingamells, a spus că la început a crezut că intervenția va fi simplă. În realitate, accesul în zonă intervenția s-a dovedit dificilă.

Un membru al echipei a intrat imediat în apă pentru a recupera animalul. Câinele a evitat însă contactul și s-a deplasat în altă parte a insulei.

Salvatorii au trimis la fața locului și un jet ski. A fost nevoie de aproximativ o oră pentru ca un voluntar să convingă animalul să urce pe vehiculul de salvare.

Intervenția a fost facilitată de două ambarcațiuni de salvare noi, pe care echipa se antrena de curând.

Potrivit lui Ingamells, salvatorii au localizat câinele de trei ori în locuri diferite. La un moment dat, animalul a reușit să urce aproximativ trei metri deasupra nivelului apei.

Rănit, dar în afara oricărui pericol

Salvatorii au declarat că animalul părea relaxat și mulțumit după ce a fost preluat de pe insulă.

Zona este înconjurată de stânci ascuțite, iar câinele a suferit mai multe tăieturi la una dintre labe.

După salvare, acesta a fost transportat la un cabinet veterinar pentru îngrijiri.

Glenn Sullivan a precizat că animalul a avut noroc să ajungă pe insulă și că starea calmă a mării a contribuit decisiv la supraviețuirea sa.

Salvatorii au verificat și dacă în apă exista o persoană pe care câinele ar fi putut încerca să o urmeze sau să o ajute.

Potrivit estimărilor, animalul a înotat între 20 și 30 de minute înainte de a ajunge la mal. Sullivan a subliniat că o asemenea distanță necesită o rezistență fizică considerabilă.

Reunit cu proprietarul, câinele rămâne sub supraveghere

Autoritățile au precizat că animalul nu pare să fi fost identificat prin microcip.

Câinele a petrecut noaptea la veterinar și a fost reunit cu proprietarul său marți dimineață, potrivit publicației Sydney Morning Herald.

Cu toate acestea, animalul rămâne temporar în grija Consiliului Eurobodalla Shire. Autoritățile verifică în prezent dacă proprietatea stăpânului oferă condiții adecvate pentru îngrijirea acestuia.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
GSP.ro
Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, este audiat de DNA Militar, în calitate de suspect
Libertatea
Cum mănâncă rușii castraveții. Puțini români cunosc acest truc
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia