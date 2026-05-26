Două avioane cu 19 australieni ce au legături cu Statul Islamic au aterizat în Australia

Ministrul Afacerilor Interne, Tony Burke, a declarat că oricare dintre cele 19 persoane aflate în drum spre Australia care a comis infracțiuni „se poate aștepta să suporte toată severitatea legii”, potrivit Associated Press.

„Guvernul nu a acordat și nu va acorda niciun fel de asistență acestui grup. Este vorba de persoane care au făcut alegerea îngrozitoare de a se alătura unei organizații teroriste periculoase și de a-și expune copiii la o situație de nedescris”, a declarat Ministrul australian de Interne, Tony Burke.

Potrivit lui Burke, agențiile australiene de aplicare a legii, dar și serviciile de informații se pregătesc pentru întoarcerea lor încă din 2014 și au planuri de lungă durată pentru gestionarea și monitorizarea lor.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat anterior în Parlament: „Nu simt decât dispreț față de oricine are vreo simpatie pentru ISIS”, referindu-se la IS prin acronimul pentru Statul Islamic din Irak și Siria.

După plecarea ultimului grup, cel puțin doi australieni rămân în tabăra Roj, o locație din nord-estul Siriei, lângă granița cu Irakul, unde sunt reținuți oameni legați de Statul Islamic, când gruparea din Orientul Mijlociu a fost înfrântă în 2019.

Anterior, Guvernul a confirmat că șapte femei și 12 copii se îndreptau spre casă cu zboruri ale companiei Qatar Airways, la mai puțin de trei săptămâni după ce un grup de 13 persoane aflate în situații similare s-a întors în cele două mari orașe ale Australiei,

Două femei cu șapte copii au zburat la Melbourne. Patru femei cu șase copii au aterizat aproximativ o oră mai târziu la Sydney, potrivit presei australiene. Nu a fost clar imediat dacă au fost efectuate arestări la aeroporturi.

Trei dintre cele patru femei de pe zborurile anterioare au fost acuzate de sclavie și infracțiuni de terorism și rămân în spatele gratiilor.