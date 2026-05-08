Două femei cu legături cu ISIS se confruntă cu acuzații de sclavie în Australia

Femeile, în vârstă de 53 și 31 de ani, se confruntă în Australia cu acuzații de crime împotriva umanității, inclusiv deținerea și utilizarea unui sclav în Siria, pedeapsă maximă de 25 de ani de închisoare. Ele au fost arestate pe aeroportul din Melbourne joi, la sosire, relatează CNN.

„Aceasta rămâne o anchetă activă asupra unor acuzații foarte grave”, a declarat Stephen Nutt, comisar adjunct al Poliției Federale Australiene pentru combaterea terorismului, într-un comunicat.

Ambele femei au călătorit în Siria în 2014 cu familiile lor și se presupune că au ținut o sclavă în casele lor, a declarat poliția.

Separat, o australiancă în vârstă de 32 de ani a fost arestată joi pe aeroportul din Sydney și acuzată de infracțiuni legate de terorism, inclusiv presupusa aderare la Statul Islamic. Acuzațiile se pedepsesc cu închisoarea până la 10 ani, iar ea urmează să se prezinte în fața unui tribunal din Sydney vineri.

Femeia a călătorit în Siria în 2015 pentru a se alătura soțului ei, care părăsise anterior Australia și se alăturase ISIS, a declarat poliția.

Guvernul a declarat la începutul acestei săptămâni că patru femei și nouă copii intenționează să se întoarcă în Australia din taberele siriene fără asistență oficială.

În urma înfrângerii teritoriale a ISIS, multe rude ale unor presupuși luptători au fost deținute în tabere siriene.

În ianuarie, Statele Unite au început să mute membrii ISIS reținuți din Siria după prăbușirea Forțelor Democratice Siriene conduse de kurzi, care păzeau zeci de unități care adăposteau luptători și civili afiliați, inclusiv străini.

Guvernul australian a repatriat patru femei și 13 copii din taberele siriene în 2022. Aproximativ 21 de australieni rămân în tabăra al-Roj, a relatat Australian Broadcasting Corp.