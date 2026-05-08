Trump avertizează Iranul să semneze rapid un acord după atacurile asupra distrugătoarelor americane din Strâmtoarea Ormuz

„Trei distrugătoare americane de clasă mondială tocmai au tranzitat, cu mare succes, ieșirea din Strâmtoarea Hormuz, sub foc. Cele trei distrugătoare nu au suferit pagube, dar atacatorii iranieni au suferit pagube mari”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, relatează CNN.

„Au fost complet distruse, împreună cu numeroase ambarcațiuni mici, care sunt folosite pentru a lua locul Marinei lor complet decapitate”, a adăugat Trump.

„Rachetele au fost lansate asupra distrugătoarelor noastre și au fost ușor doborâte. În mod similar, au venit drone și au fost incinerate în timp ce se aflau în aer”, a continuat Trump. „În mod similar, au venit drone și au fost incinerate în timp ce se aflau în aer. Au căzut atât de frumos în Ocean, exact ca un fluture care cade în mormântul său!”

Președintele a avertizat Iranul împotriva escaladării tensiunilor, scriind că „dacă ar avea șansa de a folosi o armă nucleară, ar face-o, fără îndoială – Dar nu vor avea niciodată această oportunitate și, așa cum i-am eliminat din nou astăzi, îi vom elimina mult mai tare și mult mai violent în viitor, dacă nu semnează Acordul, REPEDE!”

Postarea lui Trump a venit după ce Comandamentul Central al Statelor Unite a declarat că forțele americane au atacat instalațiile militare iraniene responsabile de lansarea a ceea ce a descris ca fiind atacuri „neprovocate” cu rachete, drone și ambarcațiuni mici împotriva navelor de război americane care tranzitează strâmtoarea.