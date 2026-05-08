Marile universități americane afectate de un atac cibernetic

Platforma educațională Canvas, utilizată de numeroase universități americane, a fost inaccesibilă joi, în urma unui atac cibernetic revendicat de colectivul de hackeri ShinyHunters. Universitățile Stanford, Berkeley, Penn State și Columbia au confirmat pentru AFP că comunitățile lor educaționale nu mai pot accesa aplicația.
Laurentiu Marinov
08 mai 2026, 03:42, Știri externe

Platforma este un spațiu securizat unde profesorii din universități, personalul administrativ și studenții din fiecare facultate pot comunica, pot posta cursuri, teme, note, comentarii sau un calendar. Instructure, compania-mamă a Canvas, a indicat pe site-ul său web că Canvas este „în prezent inaccesibil”, potrivit Le Figaro.

Mai multe persoane care au încercat să se conecteze au raportat că au văzut un mesaj care indica faptul că serviciul fusese blocat de grupul de infractori cibernetici de cunoscut la mondial ShinyHunters. Grupul a îndemnat universitățile afectate să îi contacteze „pentru a negocia un acord”, sub amenințarea că va publica datele obținute de hackeri.

Canvas a informat Universitatea Stanford că numele, adresele de e-mail, numerele de identificare ale studenților și schimburile de mesaje au fost compromise.

S-a încercat rezolvarea incidentelor de securitate în universități

Încă de la 1 mai, directorul IT al Instructure, Steve Proud, a raportat un „incident de securitate cibernetică comis de actori infracționali”. „Credem că incidentul este ținut sub control”, a scris el a doua zi, specificând că echipele sale au modificat anumite chei de securitate și au intensificat monitorizarea tuturor platformelor. Miercuri, Instructure asigurase că Canvas era „complet operațional” și nu mai observa „activitate neautorizată”, înainte ca platforma să fie blocată joi. Oficialii de la Universitatea din Berkeley au declarat că „explorau rute alternative de acces pentru informațiile de care au nevoie studenții și cadrele didactice”.

ShinyHunters și-a făcut un nume în special prin atacuri care au vizat specialistul în vânzarea de bilete Ticketmaster, operatorul de telefonie AT&T și gigantul de lux LVMH. Instructure este controlată din 2024 de mai multe firme de capital privat, inclusiv KKR.

