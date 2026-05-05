Platformă de educație, atacată de hackeri. Datele a 275 de milioane de persoane sunt în pericol

O platformă online din domeniul educației a fost atacată de hackeri. Datele a 275 de milioane de persoane sunt în pericol.
Petru Mazilu
05 mai 2026, 15:41, Social

Datele a 275 de milioane de persoane sunt în pericol după un atac asupra platformei Canvas, anunță NEXTA. Sursa menționată susține că hackerii ShinyHunters au anunțat că au vizat serviciul educațional.

În datele la care au avut acces hackerii sunt numele, adresele de e-mail, numerele de studenți și corespondența utilizatorilor.

Mii de instituții de învățământ din toată lumea sunt afectate. De aceea, este de așteptat ca în următoarea perioadă acestea să primească mesaje de la hackeri.

Platforma a apărut în urmă cu 15 ani și le oferă utilizatorilor posibilitatea de a se implica online în procesele de predare și învățare. Platforma poate fi folosită de către școli, licee și facultăți.

