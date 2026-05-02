Ministrul francez de Externe atrage atenția asupra acțiunilor anti-creștine după ce o călugăriță a fost bătută la Ierusalim

„În urma atacului șocant asupra conaționalei noastre, o călugăriță, din Ierusalim, mi-am exprimat profunda durere, sprijinul și urările mele de însănătoșire grabnică. Autorul acestui act odios a fost arestat. Pedeapsa trebuie să fie exemplară pentru a pune capăt actelor anticreștine care se înmulțesc în Țara Sfântă”, a transmis sâmbătă pe X, șeful diplomației de la Paris, potrivit AFP.

Atacul a avut loc în timpul săptămânii în apropierea zidurilor Muntelui Sion, când o călugăriță catolică a fost împinsă și lovită pe stradă, atacul fiind oprit doar de intervenția unui trecător.

Atacul din timpul acestei săptămâni vine pe fondul altor episoade tensionate. La finalul lunii martie, lideri religioși creștini au fost împiedicați de poliția israeliană să participe la slujba de Florii la Biserica Sfântului Mormânt.

„O încălcare a libertății religioase și a protecțiilor de lungă durată care înconjoară locurile sfinte”, spunea Kaja Kallas, șefa diplomației europene, despre interdicție.

Fenomenul violenței anticreștine din Israel este și un fenomen de cercetare, în 2023 fiind organizat un simpozion intitulat „De ce scuipă unii evrei pe gentili?”, pentru a analiza cauzele violențelor.