Comisia Europeană reacționează, după ce Trump a anunțat tarife de 25% pentru mașinile din UE

Comisia Europeană a anunțat că „își va păstra opțiunile deschise” în timp ce UE analizează amenințarea lui Donald Trump de a impune un tarif de 25% asupra autovehiculelor și pieselor auto provenite din blocul comunitar.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de POLITICO, a declarat că UE pune în aplicare acordul de la Turnberry „în conformitate cu practica legislativă standard, ținând administrația SUA pe deplin informată pe tot parcursul procesului”.

„Comportamentul președintelui Trump este inacceptabil. Această ultimă măsură demonstrează cât de neserioasă este partea americană. Am asistat deja la astfel de atacuri arbitrare din partea SUA în cazul Groenlandei; acesta nu este modul în care trebuie tratați partenerii apropiați. Acum nu putem decât să răspundem cu maximă claritate și fermitate, bazându-ne pe puterea poziției noastre”, a declarat, pentru Reuters, Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European, după anunțul lui Trump.

Vineri seara, președintele american Donald Trump a anunțat, prin intermediul unei postări pe rețeaua Truth Social, că va majora tariful pentru autoturisme și camioane la 25%, pentru că UE „nu respectă” acordul comercial încheiat între cele două părți vara trecută.

El a adăugat că măsura nu se va aplica producătorilor care își fabrică vehiculele pe teritoriul american.

„Este pe deplin înțeles și agreat că, dacă produc mașini și camioane în fabrici din SUA, nu va exista niciun tarif”, a transmis președintele american.