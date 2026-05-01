Siegfried Mureșan: „Comisia Europeană a avut multă răbdare cu Guvernul Ciolacu”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că Guvernul Ciolacu a avut parte de multă răbdare din partea Comisiei Europene.
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Ioana Târziu
01 mai 2026, 21:09, Politic

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat, vineri, că „Ilie Bolojan a salvat 350 milioane Euro”, bani care au fost aproape pierduți de către Guvernul condus de Marcel Ciolacu, ca urmare a neîndeplinirii angajamentelor.

Mureșan a mai adăugat că cererea de plată numărul 3 din PNRR a fost depusă de către Guvernul Ciolacu în decembrie 2023, cu multe reforme neîndeplinite.

„Comisia Europeană a avut multă răbdare cu Guvernul Ciolacu”, a declarat europarlamentarul, însă până la demisia lui Marcel Ciolacu reformele tot nu au fost îndeplinite.

În primele luni de mandat ale lui Ilie Bolojan, premierul a luat reformele, inclusiv reforma pensiilor magistraților, care a fost „o reformă necesară în cadrul cererii de plată numărul 3”, a adăugat Siegfried Mureșan.

De asemenea, ca urmare a reformelor îndeplinite de Guvernul Bolojan, „Comisia Europeană a decis să elibereze 350 de milioane euro din cele 800 milioane euro,” care erau blocate de mai mult de doi ani de zile, a mai declarat europarlamentarul, pe pagina sa de Facebook.

