Moment viral din fotbal folosit de Ciolacu pentru a-i cere lui Bolojan să plece:„Du-te, Ilie, du-te”

Fostul premier Marcel Ciolacu a folosit un moment viral din fotbal care îl are ca prtagonist pe fostul atacant Nicolae Dică, pentru a-i cere premierului Ilie Bolojan să demisioneze. În loc de „Du-te, Dică, du-te”, Ciolacu spune „Du-te, Ilie, du-te”.
Foot: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
20 apr. 2026, 09:28, Politic

Președintele Consiliului Județean Buzău, fost premier PSD, Marcel Ciolacu, a postat imaginile virale din partida Steaua – Dinamo Kiev, care îl are ca protagonist pe fostul atacant al Stelei, Nicolae Dică. În imagini, Dică avansează cu mingea la picior pentru a marca un gol în poarta ucrainenilor, în timp ce comentatorul strigă „Du-te, Dică, du-te”, moment ce a rămas viral din 2006, când a avut loc meciul.

Ciolacu spune și el „Du-te, Ilie, du-te”. Deși mesajul pentru Dică era unul de încurajare, Ciolacu îl folosește pentru a-i transmite lui Ilie Bolojan să demisioneze.

De altfel, Nicolae Dică înscrie în poarta lui Dinamo Kiev.

„Este momentul să spunem AJUNGE! Ajunge ca românii să deconteze nota de plată a dezastrului economic produs de premierul Ilie Bolojan – cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimii 20 de ani, conform INS. De aceea, îi transmit lui Bolojan un îndemn celebru în lumea fotbalului românesc (să mă ierte Nicolae Dică). Du-te, Ilie! Du-te…”, scrie, pe Facebook, Marcel Ciolacu.

