Constantin Toma demisionează din toate funcțiile de conducere din PSD. Ce acuză

Liderul buzoian Constantin Toma și-a anunțat pe rețelele de socializare demisia din funcțiile de conducere din PSD.
Sorina Matei
02 iun. 2026, 11:19, Politic
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat marți, 2 iunie 2026, că și-a dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le deținea în Partidul Social Democrat. Este vorba despre funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și cea de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care edilul și-a explicat decizia prin tensiunile apărute în interiorul organizației locale a partidului.

Constantin Toma susține că, în ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, o parte importantă dintre consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de el în calitate de primar.

„Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat”, a transmis Constantin Toma.

Primarul a amintit că, pe 5 iunie, se împlinesc 10 ani de când a fost ales în fruntea administrației locale și a afirmat că, în această perioadă, a încercat să răspundă așteptărilor buzoienilor prin proiectele propuse spre aprobare Consiliului Local.

Edilul a mai precizat că regretă pasul făcut, în condițiile în care Organizația Municipală PSD Buzău este, în opinia sa, una dintre cele mai performante la nivel național. Constantin Toma a subliniat și faptul că, sub conducerea sa, PSD a obținut pentru prima dată majoritatea în Consiliul Local Municipal Buzău.

În același mesaj, primarul a legat atitudinea conducerii locale a PSD și a unei părți dintre consilierii locali social-democrați de criticile pe care le-a formulat la adresa conducerii centrale a partidului.

„Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă”, a mai scris Constantin Toma.

Primarul municipiului Buzău le-a mulțumit buzoienilor pentru încredere și susținere și a dat asigurări că își va continua activitatea administrativă.

„Vă asigur că voi continua să muncesc pentru un oraș mai bun și mai frumos”, a transmis Constantin Toma.

