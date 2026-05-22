Primar PSD: Cruciada bunului simț începută de Ilie Bolojan trebuie să continue. PNL crește, Ilie Bolojan crește, PSD crește și el, dar ca morcovul

Constantin Toma îl apără pe Ilie Bolojan în fața atacurilor PSD.

„Cruciada bunului simț în politica românească începută de Ilie Bolojan ar trebui să continue. Modul în care joacă partidul meu, Partidul Social Democrat, este unul foarte periculos, a pus țara într-o situație foarte-foarte proastă, practic, fără ieșire în acest moment”, afirmă la RFI Toma.

Primarul PSD al Buzăului îi critică pe liderii partidului său.

„Partidul meu se duce în cap și cei care conduc PSD nu văd acest lucru. Partidul este conform ultimelor sondaje la 13%-14%, vorbesc de oamenii care intenționează să se ducă la vot, iar domnul care trebuia să fie locomotivă, domnul Sorin Grindeanu, este sub 10% în sondajele făcute (…). PNL-ul crește, Ilie Bolojan crește, PSD-ul crește și el, dar ca morcovul”, adaugă Constantin Toma.

Dezamăgit de președintele Nicușor Dan

El se arată dezamăgit de președintele Nicușor Dan.

„Cu părere de rău, a dezamăgit multă lume, inclusiv pe mine, care l-am susținut foarte mult, pentru că din păcate, dă senzația că este pe partea PSD-ului și nu cred că este cea mai bună soluție pentru dumnealui, a acestui PSD, condus de domnul Sorin Grindeanu, pentru că sunt o mulțime de oameni sănătoși în PSD”, mai spune Toma.

Întrebat care ar fi cea mai potrivită soluție la criza politică din prezent, primarul Buzăului a răspuns: „PSD, PNL, UDMR, USR, fără Sorin Grindeanu, cu Ilie Bolojan premier, pentru că a arătat că poate și că vrea (…). Omul ăsta este cel dintâi prim-ministru care are poziția care trebuie pentru această țară, să așeze această țară pe meritocrație și pe valori adevărate și să ne pună la treabă pe toți”.

Întrebat dacă nu ar trebui să ieșim totuși din logica liderului mesianic, Constantin Toma a replicat: ”Problema este că politica în general este făcută de oameni. Dacă nu apare cineva care să ne miște, nu cred că vom face ceva”.

Guvernul Bolojan a fost demis la începutul lunii mai

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan a trecut de Parlament, la începutul lunii mai, cu 281 de voturi „pentru”. Moțiunea intitulată „STOP Planului Bolojan” a fost inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România pe fondul nemulțumirilor legate de reformele adoptate de Executivul condus de liberalul Ilie Bolojan.