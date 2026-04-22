Emil Boc, critic la adresa PSD: Spargerea coaliției guvernamentale pro-europene, „o greșeală istorică”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a comentat miercuri, într-o intervenție la Digi24, decizia luată de PSD la începutul săptămânii, respectiv aceea de a retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan.

Edilul a avertizat asupra unor consecințe „dramatice” pentru România.

„Spargerea de către PSD a coaliției guvernamentale pro-europene este o greșeală istorică cu consecințe grele pentru România pe termen scurt, mediu și lung. Mai cred încă în capacitatea PSD-ului de a înțelege că această criză pe care a provocat-o nu este împotriva PNL-ului, este împotriva României”, a spus Emil Boc la Digi24.

„Cred că trebuie să mai existe un dram de înțelepciune în această țară ca această guvernare pro-europeană să nu-și dea obștescul sfârșit, pentru că alternativa […] este haosul sau dezastrul”, a afirmat Boc.

El a reiterat faptul că PNL „este partidul responsabilității” și va rămâne la guvernare „atâta vreme cât nu va exista o altă majoritate antieuropeană care să conducă România”. În eventualitatea formării unei noi majorități, Boc a precizat că liberalii „se vor supune regulilor democratice din Parlament, adică printr-o majoritate care să dea jos acest guvern prin moțiune de cenzură și printr-o majoritate care să formeze un nou guvern în momentul în care se adoptă o moțiune de cenzură”.

Emil Boc: În România se lucrează cu frâna de mână trasă de trei ori

Edilul a mai precizat faptul că nu vede „cum se mai poate construi o majoritate pro-europeană fără PNL în condițiile în care această coaliție se sparge”.

Emil Boc a avertizat și asupra impactului economic al instabilității politice, susținând că blocajele administrative afectează direct populația.

„Afectează românii de rând care suportă în fiecare zi costul inflației, costul dobânzilor, costul împrumuturilor tot mai mari, costul ineficienței administrative și a blocării, până la urmă, aparatul de stat. Deja în România nu se mai lucrează, vreau să vă spun, la nivel administrativ decât cu frâna de mână trasă de trei ori. (…) Dăm cu piciorul la ceea ce am reușit să construim cu atâta greutate pentru a intra într-o zonă de incertitudini, într-o zonă gri”, a conchis primarul Emil Boc.