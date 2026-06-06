Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare

Cazul dronei maritime explodate în Portul Constanța, care a dus la evacuarea a 3.000 de cetățeni din Oraș, și alte câteva sute din Tulcea, a ridicat semne de întrebare cu privire la răspunsul autorităților.

În special pentru că, potrivit MApN s-a știut despre existența dronei explodate încă de la ora 06.20 dimineața, iar la ora 10:30, drona maritimă a explodat. Potrivit datelor publicate ieri, de MApN, drona era una ucraineană.

Președintele Nicușor Dan a precizat că „partea ucraineană ne-a informat la ora 10:00. Ni s-a spus că la ora 10:26 va exploda, așa cum s-a și întâmplat”, declară președintele.

Întrebat dacă cetățenii ar fi putut fi evacuați mai devreme, șeful statului a precizat:

„Da, mai puțin oamenii care lucrau, așa cum v-am spus, 6:47 au venit SRI și cei de la Ministerul Apărării specializați în explozibil, neutralizare materiale explozibile. Ei au anunțat la rândul lor IGSU-ul și oamenii IGSU au eliberat, au îndepărtat din zonă toate persoanele care nu lucrau la evaluarea tehnică a acestei drone”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că procedurile au început conform protocolului.

„Au îndepărtat și persoane și cele două nave care erau în apropiere și au desfășurat elementele tehnice, prevăzute de proceduri, pentru tipul acesta de situații. Pentru că nu poți să îți permiți să pleci cu o navă încărcată cu explozibil prin port, așa, punând pericol pe toată lumea”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat de ce nu a fost primit un mesaj RO-Alert la ora 10:00, astfel încât oamenii din Port să știe că drona va exploda, președintele a răspuns că nu a existat suficient timp pentru îndeplinirea completă a protocolului.

„Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare”

„Pe de o parte, față de cunoașterea care a existat încă de la ora 6 în zona portului, oamenii au fost scoși de acolo. Pe de altă parte – cu cunoștințele și cu protocole obligatorii a fi respectate în tipul acesta de situații – oamenii au acționat. Numai că n-au avut, între 6:47 – când au ajuns, și 10:26 –nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare, astfel încât să și neutralizeze încărăcătura explosivă, să aducă și remorcherul, să o și scoată din raza portului”, a precizat Nicușor Dan.

„Vom acționa exact cum s-a acționat ieri”

Întrebat dacă la acest gen de evenimente se va acționa la fel pe viitor, Nicușor Dan a declarat:

„Dacă azi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri. Adică foarte repede vor veni tehnicienii, foarte repede IGSU va scoate oamenii din zona afectată și – dacă va exista timp fizic suficient – drona respectivă va fi scoasă și dusă într-un port militar”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă a vorbit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Nicușor Dan a precizat că nu a discutat încă, doar că o va face.

Șeful statului a spus că în cadrul ședinței desfășurate la sediul BREO Calatis s-a discutat despre un protocol care să reglementeze situațiile următoare.

„Eu sper însă, și asta am încercat să transmit mai devreme, eu sper că și prin echipamente, și prin echipamentele suplimentare, și prin patrularea suplimentară, și prin protocolul cu Ucraina, să nu fim în situația să avem nave eșuate la țară”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă a fost mulțumit de cum au acționat autoritățile române în gestionarea situației, președintele a răspuns afirmativ.

„Da. Pe datele pe care le am azi, sunt relativ mulțumit. Faptul că am fost într-un pericol și nu au fost victime. Dacă voi avea informații suplimentare, fiți siguri că vi le voi comunica”, a declarat Nicușor Dan.