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Românii din blocurile fără ascensor ar putea beneficia de finanțare pentru instalarea de lifturi

Președintele României a promulgat luni legea privind reglementarea Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață”, act normativ care creează cadrul legal pentru finanțarea instalării de lifturi și a altor soluții de accesibilizare în blocurile construite fără ascensor.
Românii din blocurile fără ascensor ar putea beneficia de finanțare pentru instalarea de lifturi
Sursa foto: Mediafax Foto/ Alexandru Dobre
Oana Antipa
20 iul. 2026, 20:09, Social
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Programul se adresează în special persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și persoanelor cu mobilitate redusă, care locuiesc în imobile cu cel puțin trei niveluri supraterane.

Noua lege instituie un program național de interes public, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, având ca obiectiv creșterea accesibilității fondului de locuințe construite înainte de 1990 și a unor imobile edificate ulterior, dar începute înainte de sfârșitul anului 1989.

Potrivit actului normativ, autoritățile vor putea finanța montarea de lifturi în condominiile care nu au fost prevăzute cu astfel de instalații încă din faza de proiectare, dar și implementarea unor soluții tehnice alternative de acces pentru situațiile în care instalarea unui ascensor clasic nu este posibilă.

Finanțare din mai multe surse

Programul va putea fi finanțat din fonduri de la bugetul de stat, bugetele autorităților locale, fonduri europene și din alte surse legal constituite. Legea stabilește cadrul general, urmând ca normele de aplicare și mecanismele de finanțare să fie elaborate ulterior de autoritățile competente.

Conform prevederilor adoptate de Parlament, instalațiile realizate în cadrul programului vor intra în proprietatea autorităților administrației publice locale, în timp ce asociațiile de proprietari vor beneficia de dreptul de folosință și vor suporta cheltuielile privind exploatarea, întreținerea și reviziile tehnice ale lifturilor sau ale altor echipamente instalate.

Beneficiari: persoane vârstnice și cu mobilitate redusă

Inițiatorii proiectului au argumentat că programul răspunde unei probleme sociale majore, în condițiile în care milioane de români locuiesc în blocuri fără lift, iar pentru numeroase persoane în vârstă sau cu dizabilități accesul la propria locuință este îngreunat sau chiar imposibil.

Potrivit estimărilor prezentate în procesul legislativ, măsura ar putea avea un impact asupra a peste 3,5 milioane de persoane care locuiesc în imobile fără ascensor, dintre care un număr important sunt persoane cu mobilitate redusă.

Adoptată după un parcurs parlamentar de șase luni

Proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament la sfârșitul anului trecut, fiind adoptat de Senat în luna martie, iar de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, la sfârșitul lunii iunie. După promulgarea de către șeful statului, legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare potrivit termenelor prevăzute de actul normativ.

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