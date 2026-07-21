Prima pagină » Social » UPDATE. Accident grav pe DN7. Bolovan prăbușit peste un autoturism în județul Sibiu. Un bărbat a murit în ciuda resuscitărilor

UPDATE. Accident grav pe DN7. Bolovan prăbușit peste un autoturism în județul Sibiu. Un bărbat a murit în ciuda resuscitărilor

Un bolovan desprins de pe versant a căzut peste un autoturism pe DN7, între Boița și Lazaret. Un bărbat a fost scos în stare de inconștiență din mașină. În ciudat manevrelor de resuscitare, acesta a decedat.
UPDATE. Accident grav pe DN7. Bolovan prăbușit peste un autoturism în județul Sibiu. Un bărbat a murit în ciuda resuscitărilor
Galerie Foto 4
Sursa foto: ISU Sibiu
Maria Nițu
21 iul. 2026, 07:54, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

UPDATE 08:15

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, bărbatul în vârstă de 71 de ani nu a putut fi salvat. Medicul aflat la fața locului a constatat decesul acestuia.

Vezi galeria foto
4 poze

Știrea inițială

Un grav incident rutier s-a produs marți pe DN 7, la ieșirea din localitatea Lazaret, județul Sibiu, unde o bucată de stâncă desprinsă de pe versant a căzut peste un autoturism aflat în trafic, potrivit IPJ Sibiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a intervenit de urgență pentru îndepărtarea bolovanului și salvarea victimelor.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD.

În autoturism se aflau două persoane. Una dintre acestea a reușit să se autoevacueze, însă cea de-a doua, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani, a rămas încarcerată.

Echipajul SMURD a reușit să îl extragă din mașină, însă victima era inconștientă. În aceste momente, echipajele medicale efectuează manevre de resuscitare.

Intervenția este în desfășurare, iar polițiștii și echipele de intervenție continuă operațiunile în zonă. Din cauza incidentului, traficul rutier pe DN 7 este blocat complet.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Cine e românca aflată pe podium alături de campionii mondiali: „Mi-au tremurat mâinile când l-am văzut pe Messi”
GSP.ro
Oana Țoiu povestește cum s-a întâlnit cu frații Tate la o recepție în SUA și cum au încercat să o abordeze. La câteva zile, au fost arestați la Miami
Gandul
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport
Gradu Cârpaci, acuzat în Germania că a obligat un bărbat să îi doneze un rinichi, a fost capturat. Se ascundea într-o casă din Caransebeș
Libertatea
Cele 5 produse din carne pe care măcelarii recomandă să le eviți din supermarket. La ce trebuie să fii atent înainte de cumpărare
CSID
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai putem ignora
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia