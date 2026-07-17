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Mașină răsturnată pe un drum forestier din Sibiu. Două persoane au fost rănite

Un autoturism s-a răsturnat pe drumul forestier dintre Lotrioara și Prejba, în Munții Lotrului. Cele trei persoane aflate în mașină s-au autoevacuat înainte de sosirea salvatorilor, iar una dintre ele a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Mașină răsturnată pe un drum forestier din Sibiu. Două persoane au fost rănite
Alexandra-Valentina Dumitru
17 iul. 2026, 10:48, Social
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Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu a intervenit în cursul serii de joi la un accident produs pe drumul forestier dintre Lotrioara și Prejba, în Munții Lotrului, după ce o mașină s-a răsturnat.

La locul evenimentului au fost trimise echipa de prim răspuns din Sibiu și echipa de serviciu din Păltiniș.

În mașină se aflau trei persoane, care au reușit să se autoevacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Un bărbat de 23 de ani a suferit o plagă la genunchiul drept și a primit îngrijiri medicale la fața locului. O altă persoană a acuzat dureri la umărul drept, însă a refuzat evaluarea medicală completă și preluarea datelor. Cea de-a treia persoană nu a prezentat probleme medicale.

Salvamont Sibiu precizează că, din cauza comportamentului neadecvat manifestat de unele dintre persoanele implicate încă din timpul apelului la 112, a fost solicitat și sprijinul unui echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu pentru menținerea ordinii și siguranței.

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