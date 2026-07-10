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Accident rutier în Vrancea: Un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnat. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a răsturnat, vineri dimineață, pe DN2-E85, în județul Vrancea. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.
Accident rutier în Vrancea: Un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnat. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
10 iul. 2026, 07:32, Social
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Potrivit IPJ Vrancea, accidentul a avut loc în jurul orei 05:00, pe DN2-E85, în afara localității Golești. Un bărbat de 38 de ani, din municipiul Focșani, care conducea microbuzul, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Vehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului. În urma accidentului, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit ISU Vrancea, în microbuz se aflau 11 persoane. După evaluarea medicală, cinci persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Vrancea cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și patru ambulanțe SMURD, în cooperare cu echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea.

Șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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