Accident grav pe DN1 în județul Sibiu. 15 persoane și patru mașini sunt implicate, a fost activat Planul Roșu

Accidentul grav a avut loc pe DN 1 la ieșirea din Avrig spre Bradu.

ISU Sibiu anunță că „în urma primei evaluări de la fața locului, s-a constatat că sunt implicate 15 persoane”. De asemenea, în accident au fost implicate patru mașini.

Autoritățile din județul Sibiu au activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului au fost trimise trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și o autospecială de transport personal și victime multiple.