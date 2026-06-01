Ziua Copilului la Cotroceni: Prima Doamnă le-a citit copiilor despre Brâncuși

De Ziua Copilului, Palatul Cotroceni a devenit luni un adevărat spațiu al copilăriei, unde mai mulți copii au participat la activități educative, ateliere creative, jocuri și momente interactive, într-o atmosferă festivă dedicată în întregime celor mici.
Rareș Mustață
01 iun. 2026, 15:02, Social
La Palatul Cotroceni, ziua de 1 Iunie a fost marcată printr-un program special, desfășurat atât în grădini, cât și în interiorul instituției, unde spațiile au fost transformate în zone de joacă, învățare și descoperire pentru copii.

Evenimentul a inclus ateliere creative, activități educative, jocuri și demonstrații interactive, organizate în parteneriat cu mai multe organizații implicate în educația și protecția copiilor.

Prima Doamnă le-a citit copiilor despre Brâncuși

Un moment deosebit al zilei a fost lectura susținută de doamna Mirabela, Prima Doamnă, care le-a citit copiilor din cartea Constantin Brâncuși -sculptorul îndrăgostit de zbor, scrisă de Andra Cărbunaru și Măriuca Mihăilescu, un moment primit cu interes și emoție de cei mici.

Activități în aer liber pe Platoul Papei

De asemenea, pe parcursul zilei, copiii au participat la activități recreative desfășurate în aer liber, inclusiv pe Platoul Papei, unde au fost amenajate zone dedicate jocului, creativității și interacțiunii.

Atmosfera de la Cotroceni a fost una de sărbătoare, cu accent pe educație, bucurie și descoperire, instituția fiind transformată pentru o zi într-un spațiu dedicat exclusiv copiilor.

