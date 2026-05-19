Țoiu, despre „Danaida” lui Brîncuși: Statul român nu a purtat negocieri, cel puțin nu la nivelul MAE

Ministrul de Externe Oana Țoiu spune că se bucură să vadă cât de apreciată este arta lui Constantin Brâncuși, după ce opera „Danaida” a fost vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s, record istoric pentru artistul român.
Sursa foto: captură video
Laura Buciu
19 mai 2026, 15:39, Cultură-Media
Întrebată, marți, dacă au existat discuții la nivel guvernamental pentru achiziționarea sculpturii „Danaida” a lui Constantin Brâncuși – vândută la licitație pentru un preț record -, Oana Țoiu a confirmat că statul român nu a purtat negocieri în acest sens, cel puțin nu la nivelul Ministerului Afacerilor Externe.

„Ne-am bucurat să vedem această apreciere față de arta lui Brâncuși, o apreciere care are și o cifră de data asta”, a spus ministrul de Externe.

Lucrarea „Danaïde”, una dintre piesele vedetă ale unei licitații organizate de Christie’s, a depășit rapid precedentul record al lui Brâncuși, de 71,2 milioane de dolari, notează CNN. Vânzarea a făcut parte dintr-o seară spectaculoasă pentru piața de artă, în care Christie’s a obținut în total peste 1,1 miliarde de dolari din două sesiuni de licitații desfășurate la New York.

 

 

 

