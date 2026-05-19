Maia Sandu intervine în scandalul votului de la Eurovision. Ce a spus despre punctajul dat de juriul din Moldova prestației României

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a reacționat marți, la Strasbourg, după scandalul punctajului oferit de juriul din Republica Moldova prestației României în finala Eurovision 2026.

„Eu cred că nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre și cred că este important că poporul Republicii Moldova a dat cea mai mare apreciere muzicienilor din România, deci asta este cel mai important”, a spus președinta Republicii Moldova, întrebată dacă votul juriului moldovean de la concursul Eurovision ar putea afecta relațiile dintre România și Moldova.

Maia Sandu i-a felicitat pe reprezentanții României și Moldovei la Eurovision pentru prestațiile avute.

Republica Moldova a acordat doar 3 puncte pentru România în finala Eurovision 2026

În data de 16 mai a avut loc finala concursului muzical Eurovision 2026. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a obținut 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, în timp ce punctajul maxim, de 12 puncte, a fost acordat Poloniei.

Pe de altă parte, publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte momentului României în finala concursului.

Unul dintre membrii juriului de la Chișinău a reacționat, într-o postare pe Facebook, la valul de critici în legătură cu punctajul acordat momentului României din finala Eurovision.

Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova după Eurovision

Luni, Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, a transmis un mesaj pe rețelele sociale pentru fanii din Republica Moldova, după reacțiile apărute în urma votului din finala de sâmbătă.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane”, a scris Alexandra Căpitănescu pe Instagram.

Artista a spus că nici reprezentanții Republicii Moldova, nici prezentatorii nu au avut vreo vină pentru votul juriului.

„Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România”, a mai scris Alexandra Căpitănescu.

Reprezentantul Moldovei la Eurovision, după valul de critici: Nu alimentați ura

Și reprezentantul Republicii Moldova în concursul Eurovision, Satoshi, a lansat un apel după valul de critici legat de punctajul mic acordat de juriul de la Chișinău României: „Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene”.

El a vorbit și despre criticile apărute după ce juriul de la Chișinău a acordat României doar 3 puncte, în timp ce publicul a dat 12 puncte.

„Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă”, a mai spus Satoshi.

Directorul televiziunii din Moldova a demisionat în urma scandalului

După valul de critici, luni, directorul televiziunii din Republica Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia.

„Voi transmiste cererea Consiliului de Supraveghere TRM (TeleRadio Moldova). Chiar dacă ne-am disociat de notele juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră și a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului. Ce s-a întâmplat e un lucru grav, ieșit din comun că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între noi și cei doi vecini”, a declarat Vlad Țurcanu.

„Relațiile de fraternitate pe care le avem cu Romania, precum și considerația noastră pentru Ucraina – rămân nealterate. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru față de România nu poate fi decât de dragoste”, a mai spus acesta.