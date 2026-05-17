Cristian Șofron, tatăl lui Luca, bateristul din echipa României la Eurovision: „Locul 3 este mai mult decât onorant”

Cristian Șofron este directorul Teatrului „Stela Popescu”, dar este și actorul care l-a interpretat pe marinarul Mihu, în cunoscutul serial „Toate pânzele sus”. Întrebat cum se simte că echipa Alexandrei a venit acasă cu locul 3, Șofron de precizat:

„Ca un tată mândru, desigur, așa cum sunt și ceilalți părinți. Este o trupă minunată. Alexandra este un om extraordinar și a reușit să-i strângă și pe ceilalți în jurul ei. Sunt niște tineri superbi care au muncit foarte mult și ceva din munca lor a dat și rezultate. Desigur, chiar dacă noi ne-am fi dorit mai mult, dar locul 3 cred că este mai mult decât onorant”, a declarat tatăl bateristului Luca Șofron.

Întrebat dacă a privit cu ochi critici prestația scenică, Șofron a declarat că a preferat, ca spectator, să „o ia ca atare”. Cu toate acestea actorul, dar și directorul de teatru a precizat că prestația i s-a părut „puternică”, prin „scenografie și efecte”, dar mai ales prin interpretare.

„În general, ca și la teatru, ca și la film, sunt un spectator foarte bun, așa că am luat ca tare tot ce am văzut. Mi s-a părut extrem de puternică apariția lor și prin scenografie și prin efecte, mai ales prin interpretare. Și băieții au fost excepționali și sunt mândru în continuare de ei. Sper să aibă de acum încolo și de acum încolo un drum foarte bun”, a declarat Șofron.

Ce spune Șofron despre punctaje?

Întrebat despre numărul scăzut de punctaj oferite de țările vecine, precum Moldova, Ucraina și Bulgaria, care ne-au oferit câte trei punte, în timp ce punctajele oferite de țara noastră echipelor lor au fost mai mari, directorul de teatru a precizat:

„Eu încerc să fiu corect, în primul rând, cu mine. Când alte țări fac aceste înțelegeri, suntem destul de nemulțumiți. ′Uite, ăla a dat voturile, ălora, pentru că sunt prieteni, pentru că sunt graniță la graniță′ și așa mai departe. Sigur că m-aș fi Bucurat ca frații noștri și nu numai, să aprecieze – pentru că de fapt e vorba de valoarea melodiei interpretate – mai puternic prestația reprezentanților noștri. Dar, așa au considerat dumnealor, așa că luăm lucrurile ca atare”, a declarat Cristian Șofron, actor, dar și director al Teatrului „Stela Popescu”, care este și tatăl lui Luca, toboșarul din echipa țării noastre la Eurovision.