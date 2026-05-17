Reacția Alexandrei Căpitănescu după Eurovision: WE DID THIS! Let’s rock the world!

„WE DID THIS! We all did this! Grateful and emotional for tonight! Let’s rock the world!”, a scris Alexandra Căpitănescu pe Instagram după ediția de anul acesta a concursului Eurovision.

Prestația artistei a a declanșat un val uriaș de entuziasm și mândrie în rândul fanilor.

„Tu ești câștigătoarea!!! Punct. Restul e doar politică”, „Ai unit o țară dezbinată politic prin muzică, te iubim și suntem mândri de tine, ai făcut istorie”În sufletul românilor tu ai câștigat. Te vom susține și vom fi alături de tine mereu!”, sunt doar câteva din comentariile fanilor la postare Alexandrei.

România a ocupat locul al treilea cu 296 de puncte, fiind depășită de Bulgaria, cu piesa „Bangaranga” interpretată de Dara (516 puncte) și Israel cu melodia „Michelle”, interpretată de Noam Bettan (343 puncte).