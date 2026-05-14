Eurovision 2026: Alexandra Căpitănescu luptă astăzi pentru calificarea în finală cu piesa „Choke Me”

Semifinala începe la ora 22:00, ora României, și va fi transmisă în direct pe TVR 1 și online, pe canalul oficial Eurovision de pe YouTube. România va intra a treia în concurs, după Bulgaria și Azerbaidjan.

România revine la Eurovision după doi ani

Participarea din acest an are o încărcătură specială pentru delegația română. România revine oficial în competiție după doi ani de absență, perioadă în care TVR a invocat probleme financiare și reorganizarea proiectului Eurovision. Alexandra Căpitănescu, cunoscută publicului după victoria de la „Vocea României”, a câștigat Selecția Națională 2026 cu piesa „Choke Me”, o combinație de rock alternativ, pop întunecat și influențe nu-metal, considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani. Melodia a atras rapid atenția fanilor Eurovision și a devenit una dintre cele mai discutate piese ale ediției.

Controverse internaționale în jurul piesei

Succesul online a venit la pachet și cu reacții puternice. Titlul și versurile melodiei au generat controverse în presa internațională și pe rețelele sociale. Publicații precum The Guardian au relatat despre criticile formulate de unele organizații și experți, care au susținut că mesajul piesei ar putea fi interpretat ca o banalizare a violenței sexuale sau a relațiilor toxice. Alexandra Căpitănescu a respins acuzațiile și a explicat că piesa vorbește metaforic despre anxietate, presiune emoțională și dificultatea de a-ți păstra identitatea într-o industrie competitivă. Controversa a crescut însă vizibilitatea României în competiție. Clipurile cu repetițiile și prestațiile live au strâns milioane de vizualizări pe platformele sociale și pe canalele dedicate Eurovision.

Ce șanse are România la calificare

Casele de pariuri și comunitățile Eurovision plasează România într-o zonă de calificare incertă. Mulți fani consideră că România are una dintre cele mai memorabile și diferite apariții ale ediției 2026, ceea ce ar putea ajuta piesa să iasă în evidență într-o semifinală aglomerată. În același timp, multe voci susțin că stilul agresiv și neconvențional al melodiei ar putea limita voturile publicului mainstream. Specialiștii Eurovision spun că ordinea de intrare poate deveni un avantaj pentru Alexandra Căpitănescu. România urcă pe scenă devreme, într-o poziție care oferă vizibilitate și impact încă din primele minute ale show-ului.

Cine participă în semifinala a doua

A doua semifinală este considerată una dintre cele mai dificile din acest an. În concurs intră 15 țări: Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. Doar 10 dintre acestea vor merge în finala de sâmbătă. În timpul semifinalei vor apărea și reprezentanții unor țări deja calificate direct în finală, inclusiv Franța și Austria, țara gazdă.